Castaner nommé par Macron à deux postes importants : vent de colère à gauche comme à droite

Emmanuel Macron a nommé Christophe Castaner à la présidence du conseil de surveillance du port de Marseille ainsi qu'à celle du conseil d’administration du concessionnaire ATMB pour le tunnel du Mont-Blanc. Des personnalités politiques ont réagi.

Deux jours après avoir choisi de nommer Christophe Castaner à la présidence du conseil de surveillance du port de Marseille, Emmanuel Macron a signé le 17 novembre un nouveau décret afin que son ancien ministre devienne également, à compter du 25 novembre, «président du conseil d’administration de la Société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc», conformément à certaines révélations en début de mois.

Agé de 56 ans, ce macroniste de la première heure remplace le maire de Chambéry et ancien ministre socialiste délégué à la formation professionnelle puis aux Affaires européennes de François Hollande, Thierry Repentin, 59 ans, qui était en poste depuis 2017. Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) est une entreprise détenue à 91,3% par l'Etat et les collectivités territoriales, titulaire d'un contrat de concession avec l'Etat français qui lui a confié jusqu'en 2050 l'entretien et la gestion de l'Autoroute blanche (A40) et de la Route blanche (RN205). Depuis 2002, ATMB et son homologue italien, SITMB (Société Italienne du Tunnel du Mont Blanc) assurent au sein d'un groupement franco-italien, le GEIE-TMB, l'exploitation et l'entretien du Tunnel du Mont-Blanc.

Alors qu'elles se sont succédées en un court laps de temps, ces deux nominations de l'ancien ministre de l'Intérieur ont fait l'objet de multiples réactions dans les sphères politique et syndicale. En effet, celui qui a occupé pendant les deux dernières années la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale s'est attiré les foudres de personnalités politiques de droite comme de gauche.

Un «parachutage», la «république des copains»... Les réactions indignées fusent

Citée par la presse économique, la CGT professions portuaires et dockers a par exemple dénoncé l'arrivée de l'ancien ministre au conseil de surveillance du deuxième port de France comme étant un «parachutage». «Les activités portuaires ont besoin d’acteurs économiques centrés sur le réel, qui contribuent à l’essor économique du territoire, qui s’y inscrivent sur la durée, dans une visée industrielle et sociale», a déclaré le syndicat, en position de force sur le port marseillais, auprès du magazine Challenges.

Ahurissant ! La Ripoublique macroniste

«Pour moi, Castaner est un incompétent notoire […]. Il faut arrêter avec la République des copains», a pour sa part estimé Sébastien Delogu député (LFI) des Bouches-du-Rhône, à l’antenne de BFMTV.

«Décidément, après Jean Castex à la RATP, voici Castaner au port de Marseille et à la Société des Autoroutes et Tunnels du Mont Blanc ! La politique des copains se poursuit donc en macronie. Même pas besoin de traverser la route pour eux… Merci Emmanuel Macron», a surenchéri sur Twitter son camarade de l'Hérault, Sylvain Carrière.

«La République des copains», a également dénoncé le sénateur LR Stéphane Le Rudulier. «Le népotisme tue l’esprit républicain, ce double quinquennat n’aura, hélas, pas échappé à la règle», a-t-il ajouté.

La République des copains.



Le népotisme tue l’esprit républicain, ce double quinquennat n’aura, hélas, pas échappé à la règle.https://t.co/b7ON1CKMud — Stéphane Le Rudulier (@slerudulier) November 15, 2022

Castaner, qui commença sa vie dans le grand banditisme marseillais, vient d'être nommé président du Port de Marseille, du Tunnel sous le Mont-Blanc. Macron récompense fidélité et nullité par planques et fromages publics

«Son expertise ? Son mérite ? Etre un macroniste, un copain du pouvoir», a également critiqué le chef des Patriotes, Florian Philippot, sur le même réseau social.

«Ahurissant ! La Ripoublique macroniste», a encore fustigé le fondateur de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois.

«Du fromage pour les copains, sur fonds publics bien sûr», a quant à lui commenté le président de l'Union populaire républicaine, François Asselineau. «Castaner, qui commença sa vie dans le grand banditisme marseillais, vient d'être nommé président du Port de Marseille, du Tunnel sous le Mont-Blanc. Macron récompense fidélité et nullité par planques et fromages publics», a-t-il ajouté.

«C'est Noël avant l'heure pour Christophe Castaner», a de son côté pointé Marianne qui a ironisé dans son dernier titre à ce sujet, en ces termes : «Au Mont-Blanc, Christophe Castaner voit le bout du Tunnel.»

Au Mont-Blanc, Christophe Castaner voit le bout du Tunnel https://t.co/ZELYJaL6U2 — Marianne (@MarianneleMag) November 18, 2022

Pour rappel, aux dernières législatives, Christophe Castaner a été battu dans les Alpes-de-Haute-Provence par Léo Walter, candidat de la Nupes.