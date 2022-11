Pour Marine Le Pen, les écologistes proposent «une régression totale de la civilisation»

Pour la présidente du groupe RN à l'Assemblée Marine Le Pen, la vision des écologistes représente une régression «absolument totale de la civilisation», alors que les solutions sont à trouver selon elle dans «la science et le progrès».

Interrogée sur le passage à 110km/h sur les autoroutes prôné notamment par les écologistes pour limiter la consommation d'essence et faire des économies, Marine Le Pen a répondu sur RMC-BFMTV : «Mais on peut aussi s'arrêter de vivre, de respirer, d'avoir des voitures... On peut retourner à la carriole à chevaux.» Soupçonnée de «caricaturer», elle a ironisé : «A peine [...], quoique vous avez raison pour les chevaux, parce qu'ils ne voudront pas qu'ils tirent les carrioles.»

«La réalité, c'est que leur vision est une vision de régression absolument totale de la civilisation, alors que évidemment les solutions sont dans la science, le progrès», a ajouté l'ancienne candidate à la présidentielle, pour «pouvoir améliorer l'efficacité énergétique». «On va trouver demain le moyen d'utiliser l'hydrogène qui est une énergie totalement propre», a-t-elle affirmé, jugeant qu'«il faut chercher, il faut pousser les chercheurs, il ne faut en aucun cas avoir une vision rabougrie de décroissance».