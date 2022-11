Fronde dans la Sarthe contre deux projets éoliens

Comme le rapporte Ouest-France, neuf communes du nord de la Sarthe seraient concernées par deux nouveaux projets de 24 éoliennes. Les élus grondent alors que des éoliennes ont déjà été installées dans ce secteur.

Est-ce le pot de terre contre le pot de fer ? Selon Ouest-France ce 12 novembre, les élus de plusieurs communes de la Sarthe sont vent debout contre deux nouveaux projets prévoyant 24 éoliennes supplémentaires sur leur territoire.

Interrogé par le quotidien régional, le maire de Rouessé-Fontaine, Patrick Palmas, dénonce un projet sur sa commune dont il n’aurait «été mis au courant que récemment, alors que les premières études ont été menées et que le dossier est déjà lancé​».

Les élus interrogés critiquent un «Etat qui appuie le dossier» alors que «les deux communautés de communes ont voté chacune une motion désapprouvant ce projet, de même que les conseils municipaux des communes concernées».

On est donc loin de la recherche de consensus local, vanté par Emmanuel Macron le 10 février 2022 à Belfort, en pleine campagne présidentielle. Celui-ci assurait que l'Etat veillerait «à ne pas concentrer les installations dans les mêmes territoires» avec une «nouvelle méthode en concertant mieux, en faisant confiance à nos élus, notamment les maires [qui] doivent être ceux qui définissent des secteurs dans les plans locaux d’urbanisme» pour les implantations ou non des mâts.

La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, s'était même montrée favorable, sur France Inter le 2 novembre, au placement des élus locaux «au cœur» de la planification écologique.

Or, pour l'édile de Rouessé-Fontaine, «il y a déjà assez d’éoliennes en nord Sarthe​». «Là on va être complètement entourés !», ​appuie toujours sur Ouest-France la maire des Mées, Yveline Assier.

Et le président de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, Philippe Martin, d'ajouter que ses collègues et lui-même développent «les énergies renouvelables [​sous d’autres aspects] : quatre hectares de champ solaire prévus à Sougé-le-Ganelon et deux hectares à venir à Saint-Aubin-de-Locquenay​ [...] et la plus grosse unité de méthanisation en Sarthe – réunissant 25 agriculteurs – est à Rouessé-Fontaine, prévue pour mi-2023».

Une commune défavorable à cause des nuisances qu'elle subit déjà

Autre problème : Philippe Martin rappelle qu'une commune sarthoise avait accepté précédemment un projet éolien. Quand celui-ci a été monté, divers problèmes et nuisances sont apparus. «Problèmes de réception de télévision, bruits : les nuisances sont apparues malgré l’assurance technologique initiale. Depuis, le conseil a revu sa position et émis un vote défavorable aux projets éoliens», comme le décrit Ouest-France.

«L’implantation et le nombre d’éoliennes seront définis après la finalisation des [études d’impacts sur l’environnement, diagnostics et inventaires sur la faune, la flore et les habitants] probablement au premier trimestre 2023», tempère la société Volkswind, en charge de l'un des projets, avec hypothétiquement 20 éoliennes à la clé. L'autre projet, porté par Engie, installera quatre éoliennes sur deux communes et a été accepté par celles-ci.