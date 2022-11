«Abruti», «tocard», «merde»… LFI saisit l’Arcom après les insultes d'Hanouna visant Boyard sur TPMP

Face aux insultes de Cyril Hanouna qui ont visé le député LFI du Val-de-Marne Louis Boyard sur le plateau de TPMP, la présidente du groupe LFI-Nupes à l'Assemblée nationale a annoncé sur les réseaux sociaux une saisie du gendarme de l'audiovisuel.

La députée du Val-de-Marne Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-Nupes à l'Assemblée nationale, a annoncé le 10 novembre, sur Twitter, une saisie de l'Arcom en réaction au flot d'insultes dont a fait l'objet son collègue val-de-marnais Louis Boyard (lui-même ancien chroniqueur de l'émission de Cyril Hanouna), lors de son dernier passage en direct sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) diffusé par C8.

🔴 Ce qui s’est passé ce soir sur #TPMP est gravissime.



Personne ne dit « ferme ta gueule » à un député de mon groupe.



Pas même @CyrilHanouna et les laquais de #Bolloré



Nous saisissons l’@Arcom_fr



Nous ne nous tairons pas. — Mathilde Panot (@MathildePanot) November 10, 2022

La tension est montée d'un cran lorsque le jeune député a critiqué nommément Vincent Bolloré le patron du groupe Canal+ auquel appartient la chaîne C8. Alors qu'il était interrogé sur l'accostage en France du navire Ocean Viking, Louis Boyard a en effet estimé qu'il fallait arrêter d'opposer les Français pauvres aux immigrés, considérant pour sa part bien plus néfaste le rôle d'autres personnages, dont Vincent Bolloré.

Si t'es député c'est grâce à nous, Raquel Garrido je l'ai tous les jours au téléphone !

C'est à ce moment que l'animateur phare de l'émission est monté au créneau. «T'es député [mais] t'étais chroniqueur ici donc calme toi [...]. T'es venu ici pour faire le malin, on parle d'un bateau, t'as voulu faire un coup d'éclat», lui a d'abord lancé Cyril Hanouna avant de changer de ton face à son invité du jour qui lui reprochait son agressivité à l'endroit d'un «élu de la République». «Arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bas les c*** [...], tu crois que j'ai peur de toi ?», a notamment lâché l'animateur avant d'insulter Louis Boyard d'«abruti», de «tocard», de «merde» ou encore de «bouffon».

Une polémique de plus à l'actif de TPMP

«Si t'es député c'est grâce à nous, Raquel Garrido je l'ai tous les jours au téléphone [...]. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale, dès que tu parles ils te ferment ta gu*** », a par ailleurs assuré Cyril Hanouna, quelques secondes avant de faire un lapsus face à la critique selon laquelle il serait responsable de la montée du racisme en France. «Je suis le premier à défendre le racisme ici», a-t-il en effet déclaré.

Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit, et toi tu ne devrais pas cracher dans [la mienne] parce que c'est moi qui t'ai nourri !

L'animateur-producteur de l'émission a pu compter ses chroniqueurs qui s'en sont pris à l'élu insoumis qui a finalement décidé de quitter le plateau. Juste avant ce départ, Cyril Hanouna s'était physiquement rapproché de son invité en lui disant : «Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit, et toi tu ne devrais pas cracher dans [la mienne] parce que c'est moi qui t'ai nourri.» Une séquence durant laquelle l'animateur de TPMP a cette fois-ci pu compter sur son public qui lui a témoigné un tonnerre d'applaudissements à ce moment, comme à d'autres.

Plus tard, l'animateur s'est fendu du tweet suivant : «Cette séquence avec Louis Boyard est bien la preuve que sur TPMP on peut tout dire, et inviter tout le monde. Si même les députés veulent faire du buzz maintenant… Où va t’on? Va prendre une camomille mon Louis et va t’acheter un costume !», agrémenté d'un émoji coeur.

Cette séquence avec @LouisBoyard est bien la preuve que sur #TPMP on peut tout dire, et inviter tout le monde. Si même les députés veulent faire du buzz maintenant…Où va t’on? Va prendre une camomille mon Louis et va t’acheter un costume! ❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) November 10, 2022

Un scandale télévisuel supplémentaire à l'actif de l'émission de Cyril Hanouna, qui se démarque régulièrement par les échanges, jugés grossiers par certains, qui y sont proférés. En 2021, des députés de La France insoumise avaient eux-mêmes proféré des insultes à l'endroit d'un adversaire politique, à savoir le président de Génération Z Stanislas Rigault. Bien qu'hors plateau, la scène avait rapidement été extraite sur les réseaux sociaux...