Le Parlement confirme la nomination de Castex à la tête de la RATP

L'Assemblée nationale et le Sénat ont donné leur feu vert à la nomination de l'ancien Premier ministre Jean Castex à la tête de la RATP malgré de nombreuses critiques de l'opposition. Elle doit maintenant être confirmée en Conseil des ministres.

Les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ont donné leur feu vert à la nomination de l'ancien Premier ministre Jean Castex à la tête de la RATP. Entendu le 8 novembre par la commission de l'aménagement du territoire du Sénat puis le 9 novembre au matin par celle du développement durable de l'Assemblée, Jean Castex a recueilli 52 voix des parlementaires contre 27. Sa nomination au poste de PDG de la Régie doit maintenant être confirmée en Conseil des ministres.

«Ma priorité des priorités, c'est le cœur de métier, et le cœur de métier, c'est répondre aux attentes des usagers» en Ile-de-France où la RATP a actuellement du mal à faire circuler correctement ses bus et ses métros, a-t-il déclaré. La première difficulté, «l'urgence absolue», «c'est celle de la continuité et de la qualité du service», a-t-il reconnu. La faute à une pénurie de conducteurs due à des difficultés de recrutement et à un fort absentéisme.

Il se donne trois semaines pour établir un «diagnostic partagé» et «trouver des outils supplémentaires» pour rétablir la situation, avec un «enjeu de qualité de vie au travail». Jean Castex a annoncé vouloir accroître la présence humaine au contact des voyageurs, et «humaniser au maximum [le] service».

Concernant les salaires, il entend anticiper l'ouverture des négociations annuelles obligatoires (NAO) avec les syndicats dès sa prise de fonction. Les agents ont déjà bénéficié d'une hausse moyenne de 5,2% des rémunérations cette année, a-t-il fait remarquer à la veille d'une grève qui s'annonce très suivie. Plus généralement, les priorités du prochain patron de la RATP seront la ponctualité, la régularité, la propreté, la sécurité, la lutte contre la fraude, la qualité de l'information donnée aux voyageurs et la modernisation de la billettique.

Le credo de l'ancien Premier ministre sera «écoute, concertation, proximité», a-t-il conclu.

L'annonce de cette nomination, décidée par Emmanuel Macron le 19 octobre, avait provoqué de nombreuses critiques dans l'opposition, certains évoquant un «recasage» ou encore du «copinage sans vergogne».