En difficulté, l’hôpital français tarde à réintégrer les soignants non vaccinés (VIDEO)

RT France se penche sur les raisons poussant l'Etat à ne pas réintégrer les professionnels de santé suspendus, car non vaccinés au Covid-19 et ce, malgré la situation délicate des hôpitaux. A l'inverse, en Italie, 4 000 soignants ont été réintégrés.

Les personnels de santé non vaccinés ne sont toujours pas réintégrés en France. Pour quelles raisons ? Le gouvernement s’en tient à la position de la Haute Autorité de santé alors que le dernier avis de celle-ci date de juillet et qu'aucun nouvel autre n’est à l’ordre du jour.

Près de 12 000 professionnels de santé étaient suspendus, selon une étude citée par le ministère de la Santé début juillet, alors que l'hôpital français est toujours en crise. Six organisations de soignants et de patients ont d'ailleurs attaqué en justice l'Etat, qu'elles jugent responsable de «carence fautive» pour avoir failli dans sa mission d'«assurer le droit à la santé des usagers, des patients et de leur entourage, et des soignants».

A l'inverse, l'Italie a mis fin à une restriction du même type, les soignants non vaccinés au Covid-19 ayant ainsi pu retrouver le chemin des hôpitaux depuis le 1er novembre. En 2021, l'Italie avait été le premier pays européen à obliger les médecins et le personnel soignant des secteurs public et privé à se faire vacciner, sous peine d'être mutés à d'autres fonctions ou suspendus sans rémunération.