Dissolution de l’Assemblée : «une négation de la démocratie représentative» ? (VIDEO)

Invité de RT France, l'éditorialiste Alexis Poulain s'est exprimé sur les mobilisations pour lutter contre la vie chère et la réforme des retraites. Il a aussi évoqué la menace d'une dissolution brandie par Emmanuel Macron.

L'éditorialiste Alexis Poulin s'est exprimé auprès de RT France sur les rassemblements qui ont eu lieu en France le 29 septembre à l’appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires et d’organisations de jeunesse pour réclamer des hausses de salaires et lancer un avertissement au gouvernement, désireux de reformer les retraites. «Cette réforme n'est faite que pour harmoniser la France avec les autres pays européens, comme cela est demandé par Bruxelles», estime Alexis Poulin, qui voit dans cette réforme une «régression sociale».

Concernant la réforme des retraites, le président n'exclut de la République pas une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de vote d'une motion de censure contre le gouvernement. «C'est une négation de la démocratie participative et représentative», selon Alexis Poulin car «c'est vouloir passer outre le fait qu'il y ait un Parlement élu». Pour l'éditorialiste, cette Assemblée nationale est en effet «tout ce qui reste, finalement, de la souveraineté populaire».