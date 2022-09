Chantage à la sextape : une centaine d'agents municipaux manifestent dans la mairie de Saint-Etienne

Alors que le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, est dans la tourmente dans une affaire de chantage à la sextape, une centaine d'agents municipaux ont forcé ce 15 septembre l'entrée de l'Hôtel de ville afin de rencontrer l'élu.

Plongé dans la tourmente depuis la révélation de l'affaire de chantage à la sextape, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a dû faire face à l'entrée en force ce 15 septembre d'une centaine d'agents municipaux au sein de l'Hôtel de ville.

Dans une vidéo diffusée par la chaîne de télévision locale TL7, on peut en effet voir un cortège de personnes – certaines revêtues de gilets jaunes, d'autres affublées de drapeaux du syndicat CGT – montant les marches à l'intérieur de l'édifice, sifflant et huant sous l'œil de la police municipale.

Une centaine d’agents de la ville ont forcé l’entrée de l’Hôtel de ville de #Saintetienne. Ils veulent rencontrer Gaël #Perdriau pour avoir des explications. pic.twitter.com/S7vDFxS5yg — TL7 (@tl7loire) September 15, 2022

Le journal Le Progrès a également diffusé une vidéo de l'action des agents municipaux.

🔴 Une centaine d'agents de la ville ont forcé les portes de la mairie de #SaintEtienne et campent devant le bureau de Gaël #Perdriau et demandent à être reçus. pic.twitter.com/MxbYc1hArS — Le Progrès Loire (@Leprogresloire) September 15, 2022

Gaël Perdriau a été auditionné dans le cadre d'une enquête judiciaire, «à sa demande» selon l'annonce faite à la presse le 13 septembre par son premier adjoint.

Gaël Perdriau va être exclu des Républicains

Du côté du parti Les Républicains, dont il fait partie, une procédure d'exclusion a en conséquence été enclenchée par le bureau politique. «S'il revient désormais à la justice, au vu des dernières révélations de se prononcer sur la culpabilité et le degré d'implication de M. [Gaël] Perdriau, Les Républicains ne peuvent que condamner les méthodes ignobles utilisées par le maire de Saint-Etienne à l'encontre d'un rival politique», a ainsi précisé un communiqué. Plusieurs personnalités LR avaient d'ailleurs réagi en condamnant vivement le maire de Saint-Etienne, dont Bruno Retailleau et Eric Ciotti, tous deux candidats à la présidence du parti.

L'origine de l'enquête du parquet de Lyon réside dans le tournage et de l'usage d'une vidéo à caractère sexuel, enregistrée en 2014, dans laquelle Gilles Artigues, ex-premier adjoint municipal et ex-député connu pour son engagement catholique, se faisait masser érotiquement par un homme dans une chambre d'hôtel à Paris. Il est reproché à l'édile d'avoir instrumentalisé cette vidéo à des fins de chantage politique, tandis que l'auteur de la vidéo a assuré avoir agi sur demande du maire en personne et avoir été rétribué, ce que Gaël Perdriau nie avec véhémence.

Conseiller municipal à Saint-Etienne dans l'équipe UDF-Rad de 1995 à 2008, Gaël Perdriau avait ensuite siégé dans l'opposition avant d'être élu maire en 2014 et réélu en 2020, tout en présidant la métropole stéphanoise. S'il s'était opposé avec virulence à la politique conduite par Emmanuel Macron, il s'est également brouillé avec les instances dirigeantes de son parti en critiquant une «droitisation» de Valérie Pécresse, alors candidate LR a la présidentielle, en raison de son rapprochement avec Eric Ciotti.