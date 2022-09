Après une première plainte classée sans suite, LFI revient à la charge contre le vidéaste Papacito

La France insoumise dépose une nouvelle plainte contre le Youtubeur Papacito. En juin 2021, Jean-Luc Mélenchon avait déjà saisi la justice contre le vidéaste après la publication d'une vidéo mettant en scène l'exécution d'un mannequin.

Une nouvelle plainte a été déposée après le classement sans suite d'une enquête pour «provocation» au meurtre après la diffusion d'une vidéo en 2021 du Youtubeur Papacito simulant l'exécution d'un électeur LFI, a fait savoir l'avocate de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise ce 13 septembre. «Nous avons déposé au nom de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise une plainte avec constitution de partie civile après un classement sans suite incompréhensible du procureur de la République», a déclaré Jade Dousselin, confirmant une information du média StreetPress.

«Ça a été fait au 1er septembre 2022», précise de nouveau l’avocat. «Un appel au meurtre de centaines de personnes ne peut rester impuni et la justice doit s'en saisir et apporter les réponses nécessaires pour que jamais il ne se reproduise», a-t-elle ajouté.

La France insoumise ne lâche pas l'affaire

En juin 2021, Papacito – de son vrai nom Ugo Gil Jimenez – avait publié une vidéo sur YouTube, largement relayée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il déclarait : «Il y a 6% de gens qui votent pour le parti de Jean-Luc Mélenchon dans ce pays, peut-être qu'ils seront démunis s'il se passe quelque chose de pas prévu dans les années prochaines.»

«Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là ?», ironisait le vidéaste affublé d'un treillis militaire – et accompagné d'un comparse, Joël Gaborit, alias Code Reinho –, avant de tirer avec des armes à feu sur un mannequin représentant un électeur LFI, ensuite lardé de coups de couteau. «Alors bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de vous engager à produire de la violence, elle est purement expérimentale», précisait ensuite Papacito.

Le parquet de Paris avait ouvert quelques jours plus tard une enquête préliminaire pour provocation publique non suivie d'effet à la commission d'atteintes à la vie ou à l'intégrité des personnes. Celle-ci a été classée sans suite le 13 décembre 2021. La nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre Papacito et Joël Gaborit pour provocation directe non suivie d'effet à commettre des atteintes volontaires à la vie et/ou à l'intégrité des personnes. Elle a pour objectif d'obtenir la désignation d'un juge d'instruction pour mener les investigations.