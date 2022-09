Qui est Frédéric Michel, le nouveau conseiller communication de l'Elysée ?

Plusieurs titres de presse rapportent que l'Elysée a embauché le communicant Frédéric Michel. Ce dernier a collaboré avec un think tank du parti travailliste proche de Tony Blair puis avec un fils du milliardaire australo-américain Rupert Murdoch.

La Tribune et le JDD, ainsi que des titres anglophones, rapportent que l'Elysée a nommé le lobbyiste Frédéric Michel conseiller spécial pour la communication et la stratégie. Le JDD décrit ce communicant comme une «pointure des médias et de la "tech for good"» et un «expert de la social-démocratie et de l'Union européenne».

Né en 1972, Frédéric Michel a accompli ses principaux faits d'armes au Royaume-Uni. Il été directeur du réservoir d'idées blairiste Policy Network de 1999 à 2003, think tank qui a notamment cherché à créer des liens entre les gouvernements européens de centre-gauche.

En 2012, dans un portrait qui lui était dédié, le Guardian rapportait que le président du think tank, lord Peter Mandelson, avait remis en doute ses compétences devant une commission d'enquête parlementaire, le décrivant comme meilleur en «réseautage» qu'en politique. L'intéressé aurait selon le quotidien été fort vexé par la remarque.

Collaboration avec un milliardaire de gauche

Il a ensuite travaillé comme lobbyiste à partir de 2009 pour James Murdoch, fils du magnat des médias Rupert Murdoch. Décrit comme plus à gauche que son père, notamment sur les questions environnementales et sociétales, James a coupé le cordon à l'été 2020 en démissionnant du conseil d'administration de la société News Corp. «Ma démission est due à des désaccords sur certains contenus éditoriaux publiés par les organes d'information de l'entreprise et certaines autres décisions stratégiques», écrivait-il alors dans un extrait de sa lettre de démission publiée par le Guardian. Le quotidien rapportait à cette époque que James Murdoch avait critiqué l'orientation de médias pilotés par son père, notamment Fox News. En 2018, comme les autres membres de sa fratrie, il a touché deux milliards de dollars de la vente du groupe 21st Century Fox à Disney.

Selon le JDD, Frédéric Michel a collaboré depuis avec ce dernier dans le fonds d'investissement Lupa Systems, qui s'est notamment fait remarquer en France en entrant dans le capital du média Brut en 2021, dans le but de l'aider à se développer à l'international.