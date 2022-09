France 2 a-t-elle montré des enfants réalisant un salut nazi en Ukraine ?

France 2 a réagi aux commentaires sur les réseaux sociaux selon lesquelles elle aurait diffusé, dans un récent journal télévisé, des images montrant des enfants ukrainiens en train de faire un salut nazi. Elle a affirmé que c'était faux.

De nombreux internautes se sont indignés ou étonnés de voir, dans un reportage tourné par France 2 dans une zone sous contrôle ukrainien de la région de Kharkov, deux enfants réaliser ce qui leur paraît être un salut hitlérien. Dans cette courte séquence, diffusée dans le journal télévisé de 20 heures du 1er septembre, deux enfants en arrière-plan peuvent être vus en train d'effectuer un salut du bras droit, au passage d'un véhicule militaire.

🇺🇦 Dans son reportage sur les enfants Ukrainiens, France 2 diffuse sans s'en apercevoir une image de deux jeunes filles faisant le salut Nazi pour copier les grands qui font la guerre.

«Ça c’est l’Ukraine. Et c’est à la télévision française… Mais sinon on peut encore continuer de faire semblant…», a également tweeté, sibyllin, le conseiller régional RN d'Ile-de-France Aurélien Legrand en relayant cet extrait vidéo.

Ça c’est l’Ukraine. Et c’est à la télévision française…

Dès le 2 septembre, France 2 a réagi aux internautes voyant dans le geste des enfants un salut nazi, affirmant qu'il n'en était rien. «Les enfants que nous avons filmés saluent de la main les convois militaires. Sur l’une des premières images, des internautes prétendent voir en arrière plan deux enfants effectuer un salut nazi. Ceci est faux. Nous avons les rushs prouvant qu'ils saluent plusieurs fois amicalement en levant la main ou en simulant un salut militaire. Nous attestons qu'il ne s’agit en aucun cas d’un salut nazi. Ils n’ont aucun moment fait un tel geste», a déclaré sur Twitter la chaîne publique française.

En tout état de cause, l'épisode fait écho à la question sensible de l'existence d'une mouvance nazie en Ukraine. Alors que l'opération militaire russe entamée en février a notamment été justifiée par Moscou par la nécessité de «dénazifier» le pays, ce motif invoqué est régulièrement tempéré ou remis en cause au sein du paysage politico-médiatique occidental. Le caractère néonazi du bataillon Azov, en particulier, fait l'objet de vives controverses en Occident.

En outre, France 2 a fait l'objet y a quelques semaines d'une autre polémique liée à l'Ukraine sur les réseaux sociaux : dans un sujet diffusé le 10 août, la chaîne avait décrit la présence de missiles russes «plantés dans le toit» de la centrale nucléaire de Zaporojié (sous contrôle russe, en Ukraine). Or, il s'agissait sur les images montrées à l'écran de cheminées endommagées. La chaîne avait finalement, 12 jours plus tard, reconnu son erreur.