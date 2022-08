«Make la gauche great again» : la casquette made in China du Parti socialiste cible des critiques

Reprenant à son compte le célèbre slogan de Donald Trump pour vendre des casquettes fabriquées en Chine lors de ses universités d'été, le Parti socialiste a été la cible des critiques, dont celle de l'écologiste Yannick Jadot.

Lors de ses universités d'été organisées à Blois le 26 août, le Parti socialiste a mené sa traditionnelle opération communication en vendant plusieurs goodies. Un sac «La vie en rose», une gourde «Soif de gauche», des pin's et des crayons mais c'est une casquette rouge siglée «Make la gauche great again» qui a fortement attirée l'attention.

En reprenant à son compte le slogan de l'ancien président américain Donald Trump lors de sa campagne victorieuse de 2016, le Parti socialiste n'a guère fait l'unanimité.

«Quand vous allez chez les écologistes, nous, on fait attention où on produit nos goodies»

Le #CamPuS22, c'est aussi de beaux goodies qui seront en vente pendant tout le week-end.



On vous laisse nous dire lequel est votre préféré

Bon nombre d’internautes ont en effet critiqué la démarche sur les réseaux sociaux. Outre ces critiques sur Twitter, cette campagne de communication n'est pas du goût de plusieurs politiques dont l'ancien candidat écologiste à la dernière élection présidentielle Yannick Jadot. Et pour cause, le couvre-chef du parti socialiste est fabriqué...en Chine.

Informé de l'origine du produit, l'élu écologiste n'a pas manqué de critiquer la démarche. «Quand vous allez chez les écologistes, nous, on fait attention où on produit nos goodies», a-t-il cinglé au micro de BFM, avant d'expliquer : «Nous devons être irréprochables. Si cette casquette a été fabriquée dans la région autonome Ouïghour, on participe de fait au travail forcé et au génocide que nous combattons avec les socialistes».

Quant au député socialiste de l'Essonne Jérôme Guedj, il a tenu prendre ses distances : «Ce n'est jamais une bonne chose de faire de la délocalisation... C'est pas idéal, je ne vais pas vous dire le contraire», a-t-il déclaré au micro de BFMTV.