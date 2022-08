Paris : commerçants et riverains toujours en colère face à la consommation de crack (REPORTAGE)

Dans le nord-est de Paris, le problème de la consommation de crack se déplace mais ne se résout pas, au grand dam des habitants et des commerçants qui se sentent abandonnés par les autorités. Reportage de notre journaliste Nadège Abderrazak.

Fin juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déroulé une feuille de route exigeante pour le nouveau nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, allant de la préparation de la sécurisation des Jeux olympiques de 2024 à l'éradication de la consommation crack dans la capitale d'ici un an.

Ce dernier fléau n'a en effet pas disparu du nord-est parisien. Notre reporter Nadège Abderrazak s'est rendue dans le quartier des Quatre-Chemins, à cheval entre le XIXe arrondissement de Paris et les communes de Pantin et d'Aubervilliers, afin d'y recueillir les témoignages des riverains et commerçants à ce sujet.