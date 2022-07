Le gouvernement refuse la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19

Le ministre de la Santé François Braun a fait savoir ce 22 juillet que le gouvernement avait décidé de dire non à toute réintégration de soignants non vaccinés contre le Covid-19, expliquant se ranger derrière «l'avis des scientifiques».

François Braun a annoncé ce 22 juilet que le gouvernement suivait l'avis des autorités scientifiques, qui se sont opposées à la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19 au sein des établissements de santé en France.

«L'académie de médecine, le conseil scientifique et la Haute autorité de santé ont un avis convergent [...] il est négatif» et «on suit l'avis des scientifiques», a déclaré le ministre de la Santé en déplacement en Seine-et-Marne, précisant qu'il réunirait «dès le début de la semaine prochaine les organisations syndicales pour leur expliquer la situation».

Plus tôt ce même jour, la Haute autorité de santé s'était dite favorable au maintien de l'obligation vaccinale du personnel soignant, et incidemment défavorable au fait de ne pas réintégrer ceux qui ne sont pas vaccinés. Les soignants français – médecins, infirmiers, etc. – qui exercent à l'hôpital ou dans les Ehpad, et plus globalement les employés de ces établissements de santé, sont obligés depuis 2021 d'être vaccinés contre le Covid-19. Un certain nombre se voient donc interdits d'exercer leur activité car ils ne sont pas vaccinés. Les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence de débats, en particulier dans la sphère politique, sur l'opportunité de les réintégrer. Les partisans d'une réintégration font valoir que les vaccins anti-Covid ont perdu beaucoup de leur efficacité contre la transmission de la maladie. Mais selon la HAS, celle-ci n'a pas totalement disparu, en particulier dans les mois qui suivent une dose de rappel. L'obligation d'être vaccinés favoriserait donc «une meilleure protection des personnes soignées ou accompagnées, au premier rang desquelles les plus vulnérables».