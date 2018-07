Brexit : «Theresa May est complètement coincée» (ENTRETIEN)

Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE, était invité par RT France à s’exprimer sur les choix de Theresa May concernant le Brexit. Selon lui, celle qui tente de relancer les négociations avec Bruxelles se trouve en difficulté face à l'UE.

Economiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Henri Sterdyniak s'est penché, le 17 juillet pour RT France, sur le Brexit tel qu'entend le mener le Premier ministre Theresa May. Celle qui tente actuellement de relancer les négociations avec Bruxelles «n’a pas beaucoup de marge de manœuvre», estime l'expert. «Elle a des "Brexiters" mous qui la poussent à céder sur beaucoup de points à l'Union européenne et puis on a l'Union européenne qui reste très ferme», a expliqué le spécialiste.

Pour Henri Sterdyniak, il existe en outre une alternative au plan de sortie de l'UE mené par le Premier ministre : «Il y a une majorité pour réclamer un second référendum qui permettrait à la Grande-Bretagne de rester dans l'Union européenne. Theresa May est complètement coincée».

Les négociateurs sont censés parvenir à un accord d'ici octobre concernant les futures relations entre Londres et Bruxelles, avant la concrétisation du Brexit prévue le 29 mars 2019.

Lire aussi : Selon Theresa May, Donald Trump lui aurait conseillé de «poursuivre l'UE en justice»

Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.