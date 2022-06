Le Parlement lituanien vote l'interdiction de l'importation de gaz russe

Après avoir restreint le fret ferroviaire de marchandises russes transitant par son territoire, la Lituanie légifère pour s’interdire d’acheter du gaz russe. Il pourra toutefois transiter à destination de l'enclave russe de Kaliningrad.

Le Parlement lituanien a adopté le 28 juin une loi interdisant l'importation de gaz russe, une nouvelle étape dans une escalade dans les relations avec la Russie, dans le contexte de l'opération militaire russe en Ukraine.

Au printemps, cet Etat balte, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, a cessé d'acheter du gaz russe acheminé par gazoduc ou via un terminal GNL (gaz naturel liquéfié). En mai, la Lituanie a inauguré un nouveau gazoduc qui relie les trois Etats baltes au réseau gazier européen, via la Pologne voisine et depuis 2014 elle loue un terminal de GNL à la société norvégienne Statoil.

La nouvelle loi autorise l'utilisation du système de transport de gaz naturel et du terminal GNL lituaniens uniquement par les pays réputés ne pas constituer «une menace pour la sécurité nationale» selon les termes rapportés par l’AFP. La loi autorise néanmoins l'utilisation de ces infrastructures aux fournisseurs russes qui transfèrent du gaz vers Kaliningrad.

L’adoption de cette loi qui restreint les liens de la Lituanie avec la Russie s’ajoute à la décision de Vilnius, prise le 17 juin, de bloquer une partie des produits russes transitant par son territoire à destination de Kaliningrad. Selon la partie lituanienne, ces restrictions ne touchent que des produits russes sous sanctions européennes, principalement des métaux et matériaux de construction.

Et depuis mai, les trois pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) ont cessé d'importer de l'électricité russe achetée sur la bourse scandinave Nord Pool. Ces trois pays sont en outre les plus sévèrement touchés par l'inflation qui frappe les économies européennes. En Estonie, elle dépasse 20% sur 12 mois.

Un grave incident diplomatique a eu lieu plus tôt en juin quand la Lituanie a bloqué une partie du fret destiné à l'enclave russe de Kaliningrad au nom du respect des sanctions européennes. La Russie considère au contraire qu'il s'agit là d'une violation des traités signés entre les deux pays et a promis une réponse forte à ce qu'elle considère comme des actes d'hostilité.