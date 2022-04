Conflit en Ukraine : selon l'OMC, la croissance du commerce mondial pourrait être divisée par deux

Dans son dernier rapport, l’Organisation mondiale du commerce estime que le conflit en Ukraine aura un important impact sur le commerce mondial. Malgré leur part modeste, la Russie et l'Ukraine ont un rôle majeur dans le commerce de biens essentiels.

Le conflit russo-ukrainien pourrait effacer la moitié de la croissance du commerce mondial attendue en 2022, selon une analyse du secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) publiée le 11 avril.

Selon cette étude, la crise devrait ramener la croissance du PIB mondial à un niveau compris entre 3,1 et 3,7% cette année, tandis que celle du commerce mondial devrait s'établir entre 2,4% et 3%. En octobre, l'OMC tablait sur une hausse de 4,7%.

«Le gros des souffrances et des destructions est ressenti par le peuple ukrainien, mais les coûts en termes de réduction des échanges et de production seront probablement ressentis par les populations du monde entier en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie et de la réduction de la disponibilité des marchandises exportées par la Russie et l'Ukraine», note le secrétariat de l'OMC.

«Les pays les plus pauvres sont fortement menacés par la guerre, car ils ont tendance à consacrer une fraction plus importante de leurs revenus aux denrées alimentaires par rapport aux pays plus riches», lit-on aussi dans le rapport, où est également évoqué «un impact sur la stabilité politique».

Les parts de la Russie et de l'Ukraine dans l'ensemble de la production et du commerce mondial sont relativement faibles, mais ces deux pays sont d'importants fournisseurs de produits essentiels, notamment de produits alimentaires et d'énergie.

Selon l'OMC, les deux pays ont distribué en 2019 environ 25% du blé mondial, 15% de l'orge et 45% du tournesol. A elle seule, la Russie représente 9,4% du commerce mondial des carburants, une part qui s'élève à 20% pour le gaz naturel.