Le rouble en grande forme malgré la pluie de sanctions

Après un effondrement historique dans la foulée de l'offensive russe en Ukraine, le rouble a retrouvé des couleurs. Ce succès est nourri par la vigueur des exportations russes malgré les sanctions.

Fin février et début mars, le marché des devises s'affole. Le rouble passe des paliers jamais vus face au billet vert : 100 roubles, puis 120...jusqu'à plus de 140 roubles pour un dollar atteints le 7 mars.

Mais depuis ce pic, la devise russe n'a cessé de se renforcer, et a atteint ce 8 avril 71 roubles pour un dollar, un record depuis l'automne 2021, et 77 roubles pour un euro, son niveau le plus fort depuis juin 2020.

Pour les autorités russes, c'est une excellente nouvelle, le cours du rouble étant un indicateur très scruté par la population, et suggérant que les sanctions ont finalement moins d’effets que ce qui était redouté sur l’économie russe.

Selon Sofia Donets, économiste en chef pour la Russie chez Renaissance Capital (banque d’investissements d’origine britannique présente notamment en Russie), la réponse est à chercher du côté d'un excédent commercial sans précédent.

«Les importations en Russie ont décliné, tandis que les exportations sont solides, et avec des prix des hydrocarbures élevés, cela donne un surplus commercial estimé à 20-25 milliards de dollars au mois de mars», un record selon l'économiste.

Les sanctions ? seulement 5% des exportations russes

Le pétrole et le gaz, principales exportations de la Russie, continuent de couler à flot, remplissant les caisses de la Russie. «Certes, le pétrole russe (Urals) se vend à un prix plus bas [que le Brent], mais il reste supérieur au prix de 2021», remarque-t-elle.

Pourtant, des salves de sanctions se sont accumulées contre la Russie depuis le début du conflit russo-ukrainien. Washington a ainsi décrété un embargo sur le pétrole russe et l'Union européenne une interdiction visant les secteurs des métaux. «Ce sont des annonces bruyantes, mais si on regarde les chiffres, cela ne concerne que 5% des exportations russes», selon Sofia Donets.

Aux exportations robustes s'ajoutent des contrôles de capitaux draconiens introduits par la Banque centrale. Cette dernière s'est vue en effet frappée de sanctions inattendues : ses réserves de devises étrangères détenues à l'étranger, soit près de 300 milliards de dollars, ont été gelées.

Or c'est de cette manne qu'elle se servait traditionnellement pour défendre la devise russe en cas de coup dur. Pour compenser, toutes les entreprises exportatrices ont été contraintes de vendre 80% de leurs recettes d'exportation pour acheter des roubles.

Les particuliers ont eux été limités à 10 000 dollars achetés par mois et l'on ne peut quitter le territoire avec plus que cette somme. Avec la plupart des transferts internationaux bloqués, et les étrangers interdits de vendre leurs actifs russes, le marché financier se retrouve en vase clos.

Ces contrôles de capitaux ont si bien fonctionné pour renforcer le rouble que le 8 avril, la Banque centrale a surpris en abaissant sans préavis son taux à 17%, après l'avoir doublé en urgence à 20% le 28 février.

«Le marché des actions russes et le rouble restent déconnectés de facteurs macroéconomiques globaux et du flux d'informations», constate Alfa bank (la plus grande banque d’affaires russe) dans une note, estimant que le rouble se situera autour de 80-85 pour un dollar dans un avenir proche.