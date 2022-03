Le PDG d'Auchan annonce que l'enseigne restera en Russie

Le groupe Auchan ne quittera pas la Russie, a confirmé son PDG Yves Claude le 26 mars lors d'un entretien. Il met en avant la nécessité de préserver des emplois mais aussi d'assurer la vente de produits de première nécessité que l'enseigne garantit.

Le réseau de distribution Auchan poursuivra ses activités sur le territoire de la Russie car l'entreprise agit dans l'intérêt des populations civiles, selon le PDG d'Auchan, Yves Claude, qui a accordé une interview à l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche le 26 mars. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé les entreprises françaises à quitter le marché russe.

«Il est inutile de monter les gens les uns contre les autres. Le plus important pour nous est de préserver nos employés et d'assurer notre mission première, qui est de continuer à nourrir les populations de ces deux pays. Nous n'avons jamais eu d'autre objectif», a déclaré Yves Claude. «Je suis prêt à assumer une opinion publique qui n'est pas d'accord avec nous», a-t-il ajouté, tout en lançant à l'adresse de ses détracteurs : «Il est facile de nous critiquer, mais nous on est là, on fait face et on agit pour la population civile.»

Yves Claude a ajouté que les magasins Auchan fabriquaient «du pain frais pour les Ukrainiens et pour les Russes, ce qui est vital en ce moment». «En Russie, où l'enseigne est présente depuis vingt ans, nous employons près de 30 000 salariés», a-t-il poursuivi. «Nous avons un positionnement de discounter et nous pensons contribuer en période de forte inflation à protéger le pouvoir d'achat des habitants», a-t-il encore ajouté.

«Si Auchan part, nous priverons 30 000 personnes d'emploi, dont 40% de salariés et d'actionnaires», a ajouté Yves Claude. Auchan réalise 10% de ses ventes mondiales en Russie. Il a également affirmé avoir le soutien des actionnaires et partenaires sociaux : «Je me pose des questions tous les jours, car la décision n'est pas simple à prendre, mais je suis convaincu que c'est la bonne. Je me sens soutenu par mes actionnaires, mes collaborateurs et nos partenaires sociaux.»

Le 23 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé dans son message vidéo au Parlement français à faire en sorte que les entreprises françaises travaillant en Russie y cessent leurs activités en raison de l'offensive de la Russie en Ukraine.