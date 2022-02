La France enregistre le pire déficit commercial de toute son histoire pour l'année 2021

Le déficit des échanges de biens se dégrade en 2021, et atteint -84,7 Md€, notamment à cause du prix de l’énergie.

➡️ Mais le commerce extérieur 2021, ce sont aussi des excédents records avec une balance des services à 36,2 Md€, et celle des revenus de 10,9 Md€ ! 📈 pic.twitter.com/sHTkbyJTzX