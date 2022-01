Etats-Unis : Biden qualifie l'inflation record de «grand atout», croyant son micro coupé

Interrogé sur l'inflation qui atteint des records aux Etats-Unis, annonçant des élections de mi-mandat compliquées pour le camp démocrate, Joe Biden a qualifié la situation de «grand atout»... avant d'insulter le journaliste qui le questionnait.

«Un grand atout.» C'est par ces mots que le président américain Joe Biden a commenté l'inflation galopante aux Etats-Unis et le handicap politique que cela pourrait entraîner pour le président en place à l'approche des élections de mi-mandat. Le 46e président des Etats-Unis, qui participait à une conférence de presse le 24 janvier, était interrogé à ce sujet par le journaliste de Fox News Peter Doocy.

Pensant vraisemblablement son micro éteint, Joe Biden a alors lancé : «C'est un grand atout. Plus d'inflation...» Il a ensuite insulté le journaliste : «Quel stupide fils de pute.»

Une responsabilité politique qui fait débat

L'inflation est un phénomène économique qui cherche à mesurer l'augmentation générale – et durable – des prix et ainsi matérialiser la perte de pouvoir d'achat avec une même monnaie.

Actuellement, les Etats-Unis sont confrontés à une inflation particulièrement haute, 7% en un an, soit un niveau plus atteint depuis 1981.

Un facteur qui s'explique en partie par les centaines de milliards de dollars injectés dans l'économie depuis le début de l'épidémie par Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump. La demande s'est trouvée augmentée, mais l'offre a de son côté été mise sous pression en raison des pénuries de main-d'œuvre et de matières premières, ainsi que par les vagues épidémiques successives. Ce cocktail a irrémédiablement provoqué une explosion des prix.

Donald Trump n'a d'ailleurs pas manqué de mettre en cause son successeur, le 16 janvier, lors d'un meeting dans l'Arizona en expliquant que les Etats-Unis étaient en passe de devenir «une version à grande échelle du Venezuela». Une comparaison faisant référence à l'hyperinflation qui a frappé l'économie vénézuélienne au cours de la dernière décennie. D'après lui, Joe Biden a causé «plus de destruction que cinq présidents au cours de l'année écoulée».

Joe Biden a lancé un grand plan de relance à hauteur de plus de 1 000 milliards de dollars, faisant augmenter la dette américaine à plus de 120% du PIB. Mais si le président démocrate semblait penser que ces investissements déboucheraient sur une croissance importante, celle-ci peine à se matérialiser. Et si les salaires ont bien augmenté sur la dernière année (+4,7%), ils peinent à couvrir l'inflation, paupérisant ainsi la population.

Car si les effets de l'inflation devaient être momentanés, ils commencent à s'inscrire dans le temps et on pourrait atteindre une situation inconfortable de «stagflation» (croissance économique faible et forte inflation).

Par ailleurs, les taux bas d'emprunt ont également favorisé une hausse importante des loyers et dopé cette inflation.

La situation demeure donc préoccupante pour Joe Biden, en vue des élections de mi-mandat du 8 novembre prochain. L'échéance s'annonce d'ores et déjà compliquée pour les démocrates, qui devront alors justifier cette perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble de la population.