Le ministre russe de l'Economie souhaite un dialogue basé sur la «confiance» entre Paris et Moscou

En marge d'une rencontre avec Bruno Le Maire, le ministre russe du développement économique Maxim Rechetnikov a accordé un entretien à RT France dans lequel il a appelé au «dialogue» et au renforcement des liens commerciaux entre Paris et Moscou.

Le ministre de l'Economie et des finances Bruno Le Maire a reçu ce 21 décembre à Paris son homologue russe, Maxim Rechetnikov, dans le cadre du Conseil économique, financier et commercial franco-russe. En marge de la rencontre, le ministre russe a accordé un entretien à RT France dans lequel il a appelé au dialogue et plaidé pour le renforcement des relations économiques entre Paris et Moscou.

«Nous avons besoin d'un dialogue calme et de confiance», a-t-il souligné. Avant de poursuivre : «Le plus important est qu'en menant un dialogue nous pouvons toujours trouver une solution à tous les problèmes, même les plus compliqués.»

Aucune sanction ne peut limiter l'économie russe

Abordant les sanctions occidentales visant la Russie, le ministre russe a estimé que «toute sanction [...] a toujours un impact négatif». Il a néanmoins tenu à nuancer ses propos en affirmant que la Russie possède «une économie très puissante et très stable».

«Au cours de ces dernières années la Russie a appris à se développer. Nous avons créé des secteurs qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, nous avons fortement développé notre agriculture et notre industrie agroalimentaire», a-t-il soutenu avant de préciser que les entreprises françaises «en ont également bénéficié».

«Aucune sanction ne peut limiter l'économie russe», a-t-il ajouté.

Malgré un contexte diplomatique tendu entre la France et la Russie, notamment en raison de la crise ukrainienne, les inaugurations d'usines françaises se sont multipliées ces derniers mois dans le pays.