Taxes américaines: «Les viticulteurs sont pris en otage dans un débat qui concerne Airbus et Boeing»

Pour l'économiste Henri Sterdyniak, les vins et spiritueux font les frais de la guerre des subventions entre Airbus et Boeing. Et cela au moment où les avionneurs font face à une crise économique résultant de la crise sanitaire. Explications.

L’administration Trump a imposé le 30 décembre de nouvelles taxes sur des produits européens, sur fond de guerre commerciale dans le cadre du litige Airbus – Boeing. Celles-ci visent principalement des produits français et allemands : des pièces détachées aéronautiques, des vins non pétillants et des cognacs. Ces taxes s’ajouteront à celles déjà imposées depuis 2019. Henri Sterdyniak, économiste à l’OFCE, revient sur ces taxes.