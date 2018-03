Réussir là où Kadhafi a échoué : un expert soutient que le yuan peut mettre fin au pétrodollar

Alors que la Chine pourrait commencer à acheter du pétrole en yuan dès 2018, un expert interrogé par RT juge que Pékin a toutes les cartes en main pour réussir à briser le monopole du pétrodollar, ce qu'avait tenté en vain Mouammar Kadhafi.

«L'idée d'acheter du pétrole avec d'autres monnaies que le dollar n'est pas nouvelle» : Alexandre Egorov, stratégiste chez Teletrade, a fait part à RT de son analyse sur un changement économique majeur en gestation, à savoir l'émergence du pétroyuan.

Le stratégiste souligne que cette idée de se passer du dollar pour régler ses factures énergétiques a toujours été combattue avec force par les Etats-Unis. «Un exemple est Mouammar Kadhafi, qui a proposé d'émettre le dinar-or, une monnaie régionale basée sur le métal précieux et qui avait vocation à être utilisée pour acheter du pétrole», rappelle-t-il ainsi.

Mais la tentative chinoise de se passer du pétrodollar pourrait bien a contrario être couronnée de succès, Pékin disposant de nombreux atouts de plus que l'ancien dirigeant libyen. «Avec le rôle chinois dans l'économie mondiale et l'intérêt croissant pour le yuan, la Chine est protégée par un "bouclier nucléaire"», analyse Alexandre Egorov, qui estime que Pékin peut se permettre d'essayer de briser le monopole du pétrodollar, et que cela donnerait «encore plus de poids au yuan».

«De plus, la Chine est le plus grand consommateur de pétrole au monde et, par conséquent, tous les producteurs mondiaux de matières premières devront compter avec la stratégie des autorités chinoises», fait-il encore valoir. Alexandre Egorov juge en outre le timing du lancement du pétroyuan comme étant parfait, des exportateurs clés de pétrole tels que l'Iran, le Venezuela ou encore la Russie subissant actuellement la pression des sanctions américaines.

Le stratégiste reconnaît cependant qu'il faudra beaucoup de temps avant que le pétroyuan ne devienne une véritable menace pour le pétrodollar, et que pour cela, il sera nécessaire de recueillir le soutien des plus gros producteurs comme la Russie, mais aussi l'Arabie saoudite.

Selon plusieurs sources citées par Reuters le 30 mars, la Chine pourrait lancer un programme pilote visant à payer son pétrole en yuan dès la seconde moitié de 2018. Une action qui s'inscrit dans une véritable dynamique de fond : dès 2012, l'Iran a commencé à accepter de vendre son gaz et son pétrole en yuan, suivi par la Russie en 2015. En réponse aux sanctions financières décrétées par Washington contre Caracas, le Venezuela a fait de même le 15 septembre dernier.

