Commerce international et tarifs douaniers : Séoul plie devant Washington

Pour préserver un accord de libre-échange entre les deux pays et éviter les taxes sur ses exportations d'acier, Séoul a dû plier devant les exigences américaines. Les constructeurs automobiles de la péninsule font les frais de ces négociations.

Séoul a reconnu le 26 mars avoir accepté de réduire de 30% ses exportations d'acier vers les Etats-Unis ainsi que la prorogation de taxes américaines sur ses pick-ups (véhicules utilitaires à plateforme arrière), afin de sauver son traité de libre-échange avec Washington et échapper aux taxes américaines sur l'acier.

Depuis son arrivée au pouvoir, le président américain Donald Trump n'avait cessé de menacer de rompre le KORUS, accord de libre-échange signé entre les deux pays en 2007 et entré en vigueur en 2012. Mais, après des semaines de négociation, le ministre sud-coréen du Commerce Kim Hyon-chong a finalement annoncé que les deux parties étaient parvenues à un accord de principe sur une révision de ce traité ainsi que sur les taxes sur l'acier.

Les producteurs d’acier sud-coréens n’auront donc pas à payer les taxes de 25% annoncées par Donald Trump au début du mois de mars, mais devront accepter des quotas drastiques d’exportations. Celles-ci ne pourront dépasser 2,86 millions de tonnes par an, soit 70% de la moyenne des trois dernières années.

Les constructeurs automobiles s’en tirent moins bien, surtout Hyundai. En effet, eux seraient taxés à 25% jusqu’en 2041 sur leurs exportations de pick-ups vers les Etats-Unis. Pour le moment, cette dernière mesure est purement théorique ; en effet, les constructeurs coréens n’exportent pas de ces fameux pick-ups visés par l’accord vers les Etats-Unis. Mais, pour profiter de la forte croissance de ce segment (+15% par an), Hyundai envisageait de le faire pour son nouveau modèle Santa-Cruz développé spécialement pour le marché nord-américain. Pour avoir accès à ce marché dans des conditions concurrentielles normales, Hyundai devra donc construire aux Etats-Unis.

Les constructeurs automobiles coréens font les frais de la négociation

En outre, la Corée du Sud s’est engagée à doubler le nombre de véhicules américains admis sans obligation de mise en conformité avec les normes de sécurité sud-coréennes. Ils devront simplement être conformes aux normes étasuniennes. Cet aspect de l’accord s’étend aux véhicules de marques étrangères produits aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient. L'administration Trump avait besoin d'un résultat pour le montrer à ses partisans

Pour le professeur Heo Yoon, spécialiste du commerce international à l'Université Sogang de Séoul : «Les Etats-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient. L'administration Trump avait besoin d'un résultat pour le montrer à ses partisans. » Il estime d’ailleurs qu’à l'avenir, Washington pourrait aussi imposer des taxes sur les semi-conducteurs, une exportation cruciale pour Séoul.

La Corée anticipe un second mandat pour Trump

Se voulant rassurant vis-à-vis des industriels coréens et de son opinion publique, le ministre coréen du Commerce a affirmé que Séoul avait pu défendre sa «ligne rouge» en matière de produits agricoles et conserver certaines exemptions déjà en vigueur. Il a ajouté que les trois grands constructeurs américains, General Motors, Chrysler et Ford, avaient exporté chacun moins de 10 000 véhicules en Corée du Sud en 2017, laissant entendre que la situation n'allait guère évoluer dans l'immédiat. Mais il a aussi admis que de nouvelles turbulences pourraient encore se produire dans la relation commerciale entre les deux pays en déclarant : «Je crois que le président Trump aura deux mandats et qu'il restera huit ans à la Maison Blanche. A mon avis, il y a aura des risques pendant cette période.»

D'après le département américain du Commerce, le déficit américain avec la Corée du Sud est passé de 7,7 milliards de dollars en 2012 à 18,6 milliards en 2015, avant de reculer à 10,3 milliards en 2017. Selon la même source, le montant des échanges entre les deux pays (biens et services) a atteint en 2016 144,6 milliards de dollars.

