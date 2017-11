Menace sur les cryptomonnaies ? Kaspersky Lab débusque un virus capable de voler des Bitcoins

Malgré leur technologie de cryptage avancée, les cryptomonnaies ne seraient pas à l'abri des voleurs. Le développeur d'antivirus russe a identifié un programme malveillant, CryptoShuffler, qui vole les identifiants des possesseurs de Bitcoins.

La légendaire sécurité du Bitcoin est-elle menacée ? «Les cryptomonnaies ne sont plus une technologie hors d'atteinte» : tel est le jugement de Sergueï Younakovsky, spécialiste des logiciels malveillants chez Kaspersky Lab. «Nous avons observé une augmentation des attaques de malwares, ciblant les différentes cryptomonnaies et nous nous attendons à ce que cela continue», a-t-il encore prévenu, cité par le blog spécialisé SecurityIntelligence ce 2 novembre 2017.

Le développeur russe de logiciels antivirus Kaspersky Lab a en effet identifié un nouveau type de logiciels malveillants visant spécifiquement les possesseurs de Bitcoins, mais aussi d'autres cryptomonnaies telles que l'Ethereum, le Zcash ou encore le Monero.

D'après le quotidien américain International Business Times, des pirates ont déjà subtilisé l'équivalent de 150 000 dollars, en utilisant un virus du nom de CryptoShuffler. Plutôt que de s'attaquer à la technologie de la chaîne de blocs cryptée, le malware exploite plus simplement le vulgaire copier-coller. En effet, lorsqu'un possesseur de cryptomonnaie veut transférer ses signes monétaires d'un porte-monnaie virtuel à un autre, la procédure nécessite d'entrer les identifiants du porte-monnaie, composés d'une longue séquence de symboles, impossible à mémoriser. L'amateur de cryptomonnaies préférera plutôt copier-coller l'identifiant et c'est cette vulnérabilité que CryptoShuffler exploite, accédant frauduleusement au presse-papier. Reste ensuite au logiciel malveillant à se substituer au porte-monnaie destinataire de la transaction. On n'arrête pas le progrès...

