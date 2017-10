CryptoRouble : la Russie va lancer sa propre monnaie virtuelle

Pour prendre les devants sur ses voisins, la Russie a annoncé le lancement de sa propre monnaie virtuelle, le CryptoRouble. Son fonctionnement se rapprochera cependant de celui d'une monnaie classique, émise et contrôlée par l'Etat.

«Je peux affirmer avec certitude que nous lancerons le CryptoRouble pour une raison simple : si on ne le fait pas, nos voisins de l’Eurasec [la communauté économique eurasiatique, disparue en 2015 mais dont l’union douanière est conservée] le feront d’ici deux mois», a déclaré le ministre russe des télécommunications, Nikolaï Nikiforov, à l'issue d'une réunion avec le président Vladimir Poutine le 16 octobre.

A la différence des autres cryptomonnaies, il ne sera cependant pas possible de «miner» le CryptoRouble. «Miner», rappelle par exemple le site officiel des Bitcoin (principale crypto-monnaie) est le principe suivant : «Les mineurs [internautes] effectuent avec leur matériel informatique des calculs mathématiques pour le réseau Bitcoin. Comme récompense pour leurs services, ils collectent les Bitcoin nouvellement créés ainsi que les frais des transactions qu’ils confirment». Le Cryptorouble sera lui émis et contrôlé par les autorités russes : ce fonctionnement centralisé le rapprochera donc plus d'une monnaie classique, adaptée à l'économie digitale.

Nikolaï Nikiforov précise que le CryptoRouble sera échangeable contre des roubles sans frais, sauf si leur propriétaire est incapable de justifier de sa provenance, auquel cas une taxe de 13% leur sera imposée.

Pénurie de cartes graphiques en #Russie suite à l'engouement pour le «minage» des crypto-monnaieshttps://t.co/A3bi8MmA9zpic.twitter.com/MWAeAFZKVr — RT France (@RTenfrancais) June 21, 2017

La décision du gouvernement russe n'est donc pas un blanc-seing donné aux monnaies virtuelles, au contraire. Dès que le CryptoRouble sera lancé, le «minage» des autres cryptomonnaies telles que le Bitcoin, activité très populaire en Russie, sera interdit dans le pays, prévient Nikolaï Nikiforov.

Lire aussi : A Moscou, un restaurant accepte désormais les paiements en Bitcoin