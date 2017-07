Accord commercial entre Kiev et Washington : l'Ukraine importe désormais du charbon américain

Jadis dixième producteur mondial, l'Ukraine vient de signer un contrat pour importer du charbon des Etats-Unis. Kiev et Washington se félicitent, d'autant que Donald Trump avait promis de relancer la production américaine de charbon.

L'Ukraine vient de signer ce 31 juillet un contrat «historique» qui lui permet désormais d'importer pour la première fois du charbon des Etats-Unis. Jusqu'alors, le pays figurait parmi les premiers producteurs mondiaux de charbon – une manne dont elle ne bénéficie plus, les gisements et les exploitations se trouvant presque tous derrière la ligne de front sur laquelle elle combat les rebelles dans l'Est du pays.

Le producteur américain XCoal et l'électricien ukrainien TsentrEnergo ont officialisé leur partenariat devant la presse, annonçant qu'un premier cargo devrait livrer environ 85 000 tonnes de charbon au début du mois de septembre. Au total, 700 000 tonnes de houille devraient être acheminées en Ukraine d'ici fin 2017, a-t-il été précisé. «C'est une journée historique», s'est réjoui Ernie Thrasher, PDG du groupe américain basé en Pennsylvanie . «Cet accord marque la première fois que du charbon va être exporté des Etats-Unis vers l'Ukraine».

Selon Oleg Kozemko, directeur-général de TsentrEnergo, les volumes prévus par le contrat avec XCoal seront suffisants pour couvrir la consommation de l'Ukraine l'hiver prochain. Les inquiétudes quant aux capacités énergétiques du pays sont en effet au plus haut, à plus forte raison à mesure que l'hiver approche, depuis qu'à la mi-mars 2017, Kiev a officiellement interdit à ses entreprises de s'approvisionner en charbon auprès des régions de l'Est. Cette mesure prise par Kiev entérinait les revendications des groupes radicaux ukrainiens qui exigeaient la mise au ban des territoires de l'Est. Ces derniers étaient pourtant les plus importants fournisseurs de charbon pour les centrales thermiques du pays. En 2010, l'Ukraine se classait même au dixième rang des producteurs mondiaux de charbon.

Relancer la production de charbon aux Etats-Unis : une promesse de Donald Trump

TsentrEnergo estime que le volume total des exportations pourrait atteindre, à partir de l'an prochain, 2 millions de tonnes et que des négociations étaient en cours avec d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud. Ce contrat a été conclu en application des accords signés entre les présidents ukrainien et américain, Petro Porochenko et Donald Trump.

Ce dernier a d'ailleurs promis de relancer la production de charbon aux Etats-Unis et a signé en mars un décret ordonnant un réexamen de la mesure phare de son prédécesseur Barack Obama sur le climat, le «Clean Power Plan», qui impose aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de CO2. Dans cette perspective, le débouché ukrainien s'avère extrêmement précieux pour l'économie américaine.

Le groupe Xcoal Energy and Resources est basé en Pennsylvanie, l'un des Etats miniers des Etats-Unis qui avait voté en faveur du candidat républicain lors de l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump avait promis de relancer l'industrie du charbon aux Etats-Unis malgré le fait qu'elle pollue davantage que d'autres sources d'énergie.

Lire aussi : La Haute Cour de justice de Londres enjoint à Kiev de payer sa dette avec intérêts à Moscou