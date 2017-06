Le fondateur d’Alibaba prédit la journée de travail de quatre heures dans 30 ans

Quatre journées de quatre heures de travail, c'est la moyenne que prédit Jack Ma, propriétaire du géant de l’e-commerce Alibaba, d'ici trois décennies. Sa projection se base notamment sur l'automatisation du travail.

«Les gens travailleront seulement quatre heures par jour et peut-être quatre jours par semaine. Mon grand-père travaillait 16 heures par jour sur des terres et pensait qu’il était très occupé. Nous travaillons huit heures, cinq jours par semaine et pensons que nous sommes très occupés», a déclaré Jack Ma à la chaîne américaine CNBC, lors de la conférence Gateway 17 à Détroit.

Durant la conférence, organisée par le géant du commerce électronique Alibaba, qu’il a fondé, Jack Ma a estimé que l’automatisation de l’emploi aurait un impact sur les patrons comme sur leurs employés, ajoutant : «La première révolution technologique a causé la Première guerre mondiale. La seconde […] a causé la Seconde guerre mondiale. Nous sommes dans la troisième révolution technologique.»

S’exprimant sur les changements dus à la mondialisation, l’entrepreneur chinois a poursuivi : «Les personnes normales visitent, disons, 30 endroits [dans leur vie]. 30 ans plus tard, elles auront probablement visité 300 endroits.»

La prédiction de Jack Ma quant au temps de travail correspond dans les grandes lignes à celle du célèbre économiste américain John Maynard Keynes. Celui-ci estimait qu’en 2030, la semaine de travail serait d’environ 15 heures, l’automatisation remplaçant les travailleurs.

Lire aussi : Le fondateur d’Alibaba prédit des décennies de souffrance