Le nombre de faillites explose dans l’Union européenne, un record depuis huit ans

Une étude publiée par Eurostat indique que le taux de défaillances d’entreprises dans l’Union européenne a fait un bond de plus de 8 % ce trimestre. C’est la sixième hausse consécutive en la matière.

+8,4% de faillites dans l’Union européenne pour le deuxième semestre : ce chiffre alarmant a été annoncé par Eurostat le 17 août. Le niveau le plus haut depuis 2015 selon cette direction générale chargée des statistiques et de l’information de la Commission européenne.

Des fermetures en cascade

L’Union européenne renoue avec un niveau de faillites inconnu depuis huit ans. Les fermetures d’entreprises touchent, selon Eurostat «tous les secteurs de l'économie [qui] ont enregistré des augmentations du nombre de faillites au deuxième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent».

L’hébergement et la restauration sont les secteurs les plus touchés avec 24 % de faillites supplémentaires par rapport au trimestre précédent. Les services ne sont pas épargnés, tout comme les transports et le stockage, avec 15% d’entreprises en plus mettant la clé sous la porte. Enfin, même l’éducation et les activités sociales connaissent une augmentation de faillites de plus de 10%.

Les chiffres sont encore plus impressionnants si on les compare à la période précédant la crise sanitaire. Eurostat affirme ainsi qu’en trois ans et demi, l’hébergement et la restauration ont vu le nombre de faillites exploser de plus de 82%.

Si la France est relativement épargnée, avec une augmentation inférieure à 5% sur un trimestre, l’Allemagne, elle, est au cœur de la tempête. Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral des statistiques publiés le 11 août, Berlin déplorait un nombre de défaillances d’entreprises en augmentation de 23,8% en juillet 2023 par rapport au même mois en 2022.

Covid 19 et crise ukrainienne

Les causes de ces fermetures reposent essentiellement sur deux éléments. Le premier est la crise sanitaire et les fermetures imposées par les Etats le temps des «confinements». La Banque de France a ainsi observé dans une note publiée le 17 août un «mouvement de rattrapage», touchant les entreprises qui ont bénéficié d’aides durant la crise et qui ont ainsi été maintenues en vie artificiellement par les aides de l’Etat, alors qu’elles auraient dû normalement mettre la clé sous la porte.

La crise ukrainienne a elle eu un effet sur le coût de l’énergie, tout particulièrement pour l’Allemagne, fortement dépendante à l’égard des importations d’énergie russe. Le prix de l’énergie pèse sur les ménages mais aussi sur les entreprises et la tendance est encore haussière en la matière.

Record de faillites d’entreprises, dans l’indifférence du gouvernement.

Prix de l’énergie et baisse du niveau de vie. pic.twitter.com/genGPql8E9 — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) August 17, 2023

Seule éclaircie au tableau d’Eurostat : les immatriculations d’entreprises ont, à l’inverse, augmenté de plus de 20% depuis 2015. Une hausse à prendre avec des pincettes car depuis plusieurs années, les créations d’entreprises sont largement dopées, dans des pays comme la France, par le développement des micro-entreprises qui répond plus à un statut réel de travailleur indépendant qu’à une entreprise.