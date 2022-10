Alexis Poulin : «On arrive à une économie de pénurie qu’ils appellent "sobriété énergétique"»

Alexis Poulin, éditorialiste, commentait le 7 octobre pour RT France la pénurie d’essence en France, alors que le gouvernement tente de rassurer la population. Depuis plusieurs jours, une grève paralyse de nombreuses stations-service.

«Pas de panique» : le président Emmanuel Macron a appelé le 7 octobre les automobilistes au «calme» et groupes pétroliers et syndicats à la «responsabilité», à propos des grèves qui provoquent depuis quelques jours de graves problèmes d'approvisionnement en carburant, notamment chez TotalEnergies.

Ce même 7 octobre, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a annoncé «des difficultés» dans 42% des stations du Pas-de-Calais et 43% du Nord, en léger recul par rapport à la veille. Au niveau national, 19% des stations-service connaissaient des ruptures sur au moins un carburant le 7 octobre à la mi-journée, selon le ministère qui assure que la France «dispose de 90 jours de consommation» en stocks stratégiques.

Auprès de RT France, Alexis Poulin, éditorialiste, considère que «la panique et déjà là» et que les Français, dans ce contexte, «prennent les devants et préfèrent remplir le réservoir avant qu'il n'y ait plus rien aux stations-service». «On arrive maintenant à une économie de pénurie qu'ils appellent "sobriété énergétique", tout cela pour cacher une politique d'austérité qui se met en place en France, parce que la France vit au-dessus de ses moyens», a-t-il également estimé, en référence à la dette publique française.