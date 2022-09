Selon la présidente d’Engie on ne manquera pas de gaz cet hiver, sauf s’il fait «extrêmement froid»

Reçu sur RTL ce 2 septembre au moment où le président français Emmanuel Macron réunissait son conseil de défense sur l’énergie, Catherine MacGregor a tenté de rassurer sur la situation des stockages de gaz en France dans la perspective de l’hiver.

Alors que le président de la République Emmanuel Macron réunissait un conseil de défense sur le thème de l’énergie, la directrice générale d’Engie, premier fournisseur de gaz en France avec plus de 8 millions de clients était l’invitée de la radio RTL.

Ce 2 septembre, Catherine MacGregor a ainsi reconnu «une situation de crise exceptionnelle en Europe […] avec des incidences sur la souveraineté, le pouvoir d’achat et la compétitivité des entreprises».

Interrogée sur les réserves de gaz de la France, elle a voulu rassurer en affirmant que celles-ci se montaient à 93% des capacités et devraient d’ici l’hiver atteindre 100%. «Aujourd'hui nous sommes relativement sereins sur la situation du gaz en France […] A priori on ne manquera pas de gaz, sauf si on a besoin de beaucoup gaz parce que le climat est extrêmement froid».

Enfin, alors qu’elle était invitée à commenter les déclarations du Premier ministre Elizabeth Borne, qui le 29 août avait appelé les entreprises à la «sobriété énergétique» et agité la menace d’un rationnement, Catherine MacGregor a déclaré : «Chaque geste compte.», ajoutant qu’«un degré de chauffage en moins, on estime que ça pourrait réduire la consommation d'environ 7%». «Plus on peut conserver le gaz, plus on aura une situation meilleure pour l'hiver prochain » a-t-elle conclu.