RT ouvre les inscriptions aux Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021

RT commence à accepter les candidatures aux Khaled Alkhateb International Memorial Awards, concours international annuel pour les journalistes qui récompense les meilleurs reportages depuis une zone de conflit.

Ce prix, qui en est à sa quatrième édition, a été créé en mémoire du journaliste Khaled Alkhateb, décédé le 30 juillet 2017 en Syrie et qui collaborait avec RT Arabic.

Les Khaled Alkhateb International Memorial Awards récompensent des journalistes dans les catégories suivantes :

- «Meilleur travail en zone de conflit : Texte» ;

- «Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo» ;

- «Après la guerre : Texte / Vidéo» — sur le sort de gens et de peuples qui ont vécu la guerre, et sur leur retour vers la paix. Cette catégorie sera présentée pour la première fois.

Les lauréats des Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021 recevront un prix de 200 000 roubles, soit environ 2 300 euros.

Vous pouvez soumettre votre candidature sur https://award.rt.com/

Les lauréats seront annoncés le 30 novembre.

Lors de la première édition du concours, les prix avaient été attribués à des journalistes irakiens, irlandais et singapouriens. Le jury était composé de journalistes internationaux et russes, dont Irada Zeïnalova et Evguéni Poddoubny.

En 2019, des journalistes en provenance de 25 pays différents ont présenté leurs travaux. Des participants russes, américains, italiens et indiens ont été récompensés pour leur récit des conflits en Syrie, Irak et Libye. En 2020, les prix de RT ont été décernés à des correspondants de guerre venant de Russie, de Syrie et d’Inde.

RT a créé les Khaled Alkhateb International Memorial Awards en mémoire de Khaled Alkhateb, journaliste qui travaillait avec RT Arabic. Il est mort en 2017, à l’âge de 25 ans, dans des frappes de missiles effectuées par les terroristes dans la province syrienne de Homs. Dans ses reportages, Khaled couvrait les combats entre les forces gouvernementales syriennes et les terroristes. En 2018, le président russe Vladimir Poutine a attribué à Khaled Alkhateb une «Médaille d’honneur» qui a été remise à sa famille lors de la première édition des Khaled Alkhateb Memorial Awards.