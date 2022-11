RT lance RT BALKAN, portail multimédia en serbe

MOSCOU, le 15 novembre 2022

RT lance RT Balkan, qui diffusera en ligne en langue serbe. Le nouveau portail multimédia proposera des perspectives alternatives sur l’actualité régionale et mondiale. La télédiffusion de RT en serbe devrait commencer avant 2024.

«Il me semble que nous n’étions nulle part aussi attendus qu’ici. Et je tiens à m’adresser à nos amis Serbes dans leur langue : «Браћо, гледајте RT» (Frères, regardez RT), a déclaré la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian.

«Les habitants de la région auront désormais accès à RT en serbe, ce qui leur permettra d’avoir une vision plus complète du monde contemporain. Intégrer l’espace médiatique des Balkans, c’est un grand défi pour nous. Nous y sommes prêts», a commenté la rédactrice en chef de RT Balkan, Elena Milintchitch.

Outre le site (http://rt.rs), RT Balkan est aussi accessible sur Telegram (https://t.me/rtbalkan — en serbe, https://t.me/rtbalkan_ru — en russe), ainsi que sur Facebook* (https://www.facebook.com/rtbalkan.rs/), Instagram* (https://www.instagram.com/rtbalkan/), Twitter (https://twitter.com/rtbalkan), TikTok (https://www.tiktok.com/@rtbalkan) et sur YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC7xmkZ-0yOHnvdmSaUE4duQ).

Emir Kusturica, célèbre cinéaste serbe, a souligné la qualité du travail de RT : «La chaîne russe RT est le meilleur exemple de ce que doit être la télévision idéale, contrairement à BBC et CNN qui ne présentent les informations que sous un seul angle».

Née en Serbie, la rédactrice en chef de RT Balkan, Elena Milintchitch, était correspondante et présentatrice de la chaîne RT en espagnol depuis son lancement. Elle est co-auteure du film documentaire «Zachto?» («Pourquoi?») tourné pour le 15ème anniversaire du déclenchement de l’opération de l’OTAN en Yougoslavie. Ce documentaire s’est qualifié pour la finale du prix décerné par l’AIB (Association for International Broadcasting) et a remporté le concours CUBAVISIÓN, organisé dans le cadre du Festival International de la Radio et de la Télévision de Cuba.

* Produits de la société Meta, dont les activités sont qualifiées d’extrémistes et sont interdites en Russie.