RT FRANCE ANNONCE LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE EMISSION DE GEOPOLITIQUE, AVEC ALAIN JUILLET

Alain Juillet présente La Source, le nouveau rendez-vous bimensuel de géopolitiquesur RT France.

Boulogne-Billancourt, le 24 février 2020 – Alain Juillet, ancien haut responsable à l'intelligence économique et dirigeant d’entreprises, présente deux fois par mois, à compter de Mars 2020, La Source, une émission de 13 minutes d'analyse sur des sujets stratégiques pour la France.

« Alain Juillet a un parcours exceptionnel et une expertise reconnue. Je suis très heureuse de compter une personnalité de cette envergure parmi nous. Je suis sûre qu'il apportera à nos audiences un éclairage plus approfondi des processus géopolitiques à l’œuvre dans le monde », déclare Xenia Fedorova, Présidente et directrice de l'information de RT France.

RT France lance une émission sur la géopolitique dans laquelle seront traités des sujets tels que la diplomatie, les conflits, le terrorisme, la sécurité, l'intelligence économique, … Alain Juillet, fort de sa longue expérience au plus haut niveau dans le monde de l'entreprise et du renseignement, aborde les sujets les plus complexes avec un objectif : clarifier pour permettre à chacun de voir plus loin et se forger sa propre opinion.

« Hors de toute considération idéologique, la pratique de la géopolitique doit permettre aux citoyens de mieux comprendre la réalité objective », explique Alain Juillet.