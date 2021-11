European Lovie Awards : plusieurs réalisations de RT récompensées

Le projet de RT pour célébrer le 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique et la vidéo promotionnelle deepfake de RT pour l'élection présidentielle américaine remportent des Lovie Awards.

Moscou, 18 novembre 2021 — La chaîne RT a remporté neuf prix aux European Lovie Awards, qui récompensent les sites Web, les projets publicitaires, les applications mobiles et les réseaux sociaux les plus remarquables. Sept prix ont été décernés à RT par décision d'un jury professionnel, et deux autres – The People's Lovie – par un vote du public.

Le grand projet #VictoryPages, lancé en honneur du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique (1941-1945), a reçu le prix argent dans la catégorie Contenu Social - Expérimental et innovation (Social - Experimental & Innovation) et le prix bronze dans la catégorie Contenu social - Education et découverte (Social - Education & Discovery Series). #VictoryPages raconte l'histoire de la guerre à travers les nouveaux médias et l'art numérique sur cinq plateformes : Twitter, Instagram, Facebook, VKontakte et YouTube.

La vidéo deepfake de RT produite à l'occasion de l'élection présidentielle américaine de 2020 a remporté le prix bronze dans la catégorie « Vidéo - Expérimental et bizarre » (Video - Experimental & Weird). Pendant l'élection américaine, RT a présenté une vidéo montrant à quoi pourrait ressembler le travail de Donald Trump sur une chaîne de télévision s'il perdait les élections.

De plus, le projet Maffick Media et la plate-forme Redfish de l'agence vidéo Ruptly, qui font partie du réseau RT, ont remporté au total un prix d'argent et trois prix de bronze. Le project Redfish a également remporté deux prix par un vote du public.

Les Lovie Awards sont l'un des prix européens les plus prestigieux au cours desquels les membres de l'Académie internationale des arts et des technologies numériques (IADAS) sélectionnent les lauréats des prix d'or, d'argent et de bronze. En outre, les internautes choisissent le lauréat qui reçoit le People's Lovie Award.