La chaîne RT Arabic fête son 15e anniversaire

MOSCOU, le 4 mai. La chaîne RT Arabic, qui a été lancée à l’antenne en 2007, fête son 15e anniversaire. Pendant toutes ces années, les journalistes de RT Arabic ont réalisé des centaines de reportages depuis les points chauds du monde entier et ont interviewé de nombreuses personnalités éminentes des régions arabe et asiatique. La côte de popularité du site internet de la chaîne RT Arabic dépasse celle d’Al Jazeera, d’Al Arabiya, d’autres médias d’actualités.

Nous avons dépassé les autres chaînes internationales arabophones en nombre d’utilisateurs uniques en un an en 2019. Nous n’avons pas cédé nos positions depuis. L’intérêt porté à l’opinion russe dans le monde arabe augmente avec des actions russes plus actives et plus fructueuses dans la région, a déclaré la dirigeante de RT Arabic Maya Manna.

Le site de RT Arabic occupe la première place selon le nombre de vues et d’utilisateurs uniques parmi les sites des chaînes d’actualités arabophones et dépasse Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic et SkyNews Arabia (selon SimilarWeb, données de février 2022).En février 2022, les réseaux sociaux américains ont limité ou bloqué les comptes de RT sur fond des événements qui ont lieu en Ukraine. Au moment du blocage, RT Arabic avait 7 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube avec 4 milliards de vues, résultat qui dépasse ceux des départements arabophones de CNN, SkyNews, DW, France 24, Euronews. La page de RT Arabic sur Twitter a accumulé plus de 5 millions d’abonnés (plus que les pages arabophones de DW ou de SkyNews).

Les correspondants de RT Arabic font quotidiennement des reportages depuis les zones de combat en Ukraine, ils ont subi des bombardements plusieurs fois déjà. Les journalistes ne font pas que raconter le déroulement de l’opération militaire spéciale, mais recueillent et acheminent de l’aide humanitaire, ils aident les habitants à évacuer et retrouver leurs proches.

RT Arabic couvre des conflits armés partout dans le monde, en particulier en Syrie, en Libye, en Irak, en Afghanistan, en Palestine, en Israël. Lors du «printemps arabe», RT était le seul grand média international à avoir mis en garde contre d’éventuels risques de coups d’Etat dans les pays du Moyen-Orient.

La chaîne de télévision RT en arabe a plusieurs fois remporté différents prix internationaux, notamment AIB Awards, New York Festivals et Promax BDA, ainsi que le prix du festival Al Ghadir qui est organisé en Irak. Les journalistes de RT Arabic se sont vus accorder le prix du Syndicat national des journalistes irakiens et de l’Union des journalistes syriens. En 2021, deux émissions de RT Arabic se sont vues remettre les médailles de bronze du prix international Telly Awards, une autre émission a reçu une médaille d’argent du même prix en 2020.En 2022, un reportage exclusif de RT Arabic filmé dans un hôpital palestinien qui avait accueilli les victimes des frappes aériennes israéliennes, s’est qualifié pour la finale du New York Festivals.