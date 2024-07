Décès de l’ambassadeur de Russie en Algérie : les condoléances du président Tebboune

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a adressé le 3 juillet un message de condoléances à son homologue russe, Vladimir Poutine, suite au décès de l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valériane Chouvaïev. Avant Alger, ce diplomate chevronné avait officié en Libye, en Irak et au Maroc.

L’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie Valériane Chouvaïev est décédé le 3 juillet de manière subite à l’âge de 69 ans, a indiqué la diplomatie russe. Celle-ci a salué un diplomate chevronné, ayant marqué de son empreinte les relations russo-algériennes depuis sa nomination à la tête de l’ambassade en mai 2022.

De son côté, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à son homologue russe, Vladimir Poutine.

«J’adresse, en mon nom personnel et au nom du peuple et du gouvernement algériens, mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la Fédération de Russie amie, et, à travers vous, à la famille endeuillée du défunt, vous assurant de notre sympathie et de notre compassion», lit-on notamment dans le message de condoléances du président algérien.

Le chef d’État algérien a rendu un dernier hommage à Valériane Chouvaïev, qui «a si bien représenté son pays et a grandement contribué au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays amis».

Parcours diplomatique impressionnant

Nommé ambassadeur de Russie en Algérie depuis le mois de mai 2022, Valériane Chouvaïev était un diplomate de carrière ayant servi la Russie dans divers postes à travers le monde. Avant son affectation en Algérie, il avait été ambassadeur de Russie en Libye de 2004 à 2008, en Irak de 2008 à 2012 et au Maroc de 2018 à 2022.

«Son parcours diplomatique impressionnant témoignait de sa capacité à naviguer dans des contextes politiques complexes et à promouvoir les intérêts de son pays», a encore déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

La perte de l’ambassadeur survient à un moment où les relations entre l’Algérie et la Russie sont en plein essor. Les deux pays ont récemment intensifié leur coopération dans divers domaines, notamment l’énergie, la défense, et la culture.