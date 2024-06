Pour faire face à l’afflux estival d'expatriés, le gouvernement tunisien se prépare

Chaque été, ils sont des centaines de milliers d’expatriés à revenir au pays. Si on ajoute les millions de touristes étrangers qui affluent durant la haute saison, la gestion des foules représente un enjeu de taille pour le gouvernement tunisien. Lequel se retrousse déjà les manches pour faire face à cet afflux.

Afin de fournir «les meilleures conditions» pour le retour de la communauté tunisienne résidant à l'étranger, le gouvernement tunisien a annoncé le 10 juin une nouvelle salve de mesures pour la saison du retour des «expats», une semaine après avoir fixé les avantages fiscaux et les conditions de leur octroi au profit de cette communauté.

Dans un communiqué rendu public le même jour, le ministère tunisien de l’Intérieur a annoncé une série de sept nouvelles mesures et dispositions supplémentaires, pour «contribuer à améliorer la qualité des services fournis, que ce soit au niveau de l'obtention de documents administratifs ou la facilitation des arrivées et des départs».

La première mesure consiste à accélérer l'émission des passeports «le jour même et dans un délai court». «À l'exception de certaines situations complexes nécessitant une consultation d'autres structures telles que les services douaniers», tient cependant à préciser le ministère.

Raccourcir les délais

La deuxième mesure administrative concerne les demandes d'exonération fiscale (FCR), permettant notamment de recevoir ces demandes «de manière instantanée, de les traiter et de les transmettre dans un délai court», en remplacement de l'ancien système basé sur la correspondance écrite, ce qui permet de réduire les délais de traitement.

Par ailleurs, le gouvernement tunisien a décidé de supprimer la carte d'embarquement dans tous les aéroports ainsi que dans les ports de La Goulette et de Zarzis, et au niveau des points de passage frontaliers. Cette mesure, revendiquée par les expatriés depuis très longtemps, vise à simplifier les procédures d'arrivée et de départ, à réduire le temps d'attente et à assurer la fluidité du mouvement des voyageurs.

Outre des dispositions spécifiques au profit des personnes à besoins spécifiques – personnes âgées, familles nombreuses, femmes enceintes et enfants –, le gouvernement tunisien a décrété d’autres mesures d’ordre logistique et sécuritaire, notamment le renforcement de la présence sécuritaire et des effectifs compétents dans les ports, les aéroports et les postes frontaliers.

Près de deux millions d’expats

Estimés à 1 816 833, selon les chiffres les plus récents de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), soit environ 15% de la population tunisienne, les expatriés tunisiens affluent en masse vers leur pays d’origine pendant l’été.

Hassen Laabidi, le responsable des Affaires des étrangers à la Direction générale des frontières, a révélé récemment au quotidien tunisien La Presse que, pour la première fois, un million de demandes de passeports avaient été réceptionnées, 250 000 ayant déjà été délivrés par les services consulaires.

Pour sa part, Moez Ben Rejeb, directeur commercial de la compagnie aérienne nationale Tunisair, a dévoilé au même journal que plus de deux millions de sièges avaient été réservés aux expats pour les mois de l’été. La compagnie propose par ailleurs trois tarifs promotionnels avec un avantage pour le paiement à l’avance de leurs billets d’avion.

Les expats tunisiens «contribuent dans une large mesure à l’œuvre du développement», souligne de son côté Mounir Khorbi, directeur général de l’OTE. Le responsable a révélé que le montant des transferts financiers en 2023 avait dépassé les 7 milliards de dinars, et en 2022, les 9 milliards de dinars. «Ce qui couvre environ 65% de la dette extérieure», s’est-il réjoui.

Outre ce retour massif des expats, la Tunisie fait face également à l’afflux des touristes étrangers, le pays ayant accueilli plus de 9,3 millions de touristes en 2023.