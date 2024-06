Tunisie : 1 000 hommes d’affaires de 60 pays attendus au Forum des investissements en Afrique (FITA) 2024

Qualifiée souvent de « porte d’entrée » vers les marchés africains, la Tunisie aspire à s’imposer comme un acteur économique incontournable sur le continent. Elle accueille une manifestation d’envergure qui réunira les 11 et 12 juin un millier d’hommes d’affaires venus de 60 pays.

Le FITA 2024, le Forum tunisien de financement des investissements et des échanges en Afrique, a cette année pour thème : « Renforcer la transformation locale et le transfert de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique ».

Organisée par le TABC (Tunisia Africa Business Council), la conférence se déroulera sous le haut patronage du président tunisien Kaïs Saïed, signe de l’importance de la manifestation pour ce pays qui veut consolider sa posture de promoteur des échanges et surtout son statut de « porte d’entrée » vers les marchés africains.

Dans une déclaration aux médias tunisiens, Anis Jaziri, président du TABC, a annoncé que la Pologne et la République démocratique du Congo seraient les invités d’honneur de cette conférence.

La « fine fleur » de la finance internationale

Cette 7e édition du FITA est « l’occasion pour les institutionnels et les opérateurs économiques de rencontrer la fine fleur de la finance internationale, les CEO, les bailleurs de fonds et les fonds d’investissements », indique un communiqué du TABC. La même source met l’accent sur « l’impératif de réinventer la coopération entre les pays Africains », avec comme principal objectif de « favoriser les discussions sectorielles » et de « créer des opportunités d’affaires et des partenariats tangibles ».

La conférence discutera de « sujets cruciaux » pour l’avenir du continent, notamment des mécanismes financiers de relance de l’économie africaine, des outils de développement du commerce interafricain et des leviers d’investissements. Le FITA 2024 se concentrera sur plusieurs autres objectifs clés comme la promotion de la Tunisie en tant que destination d’investissement, la facilitation des rencontres interentreprises directes (B2B) et les opportunités de réseautage entre les chefs d’entreprise, les investisseurs, les bailleurs de fonds, les décideurs politiques et les entrepreneurs africains.

Le forum comprendra plusieurs événements parallèles et une série d’ateliers, ainsi que des discours liminaires de chefs de file de l’industrie, d’experts et de représentants gouvernementaux. Ces sessions couvrent un large éventail de sujets, notamment les tendances du marché, le climat d’investissement, les cadres politiques et les modèles d’affaires innovants pertinents pour le contexte africain.

La Tunisie, destination d’investissement

La conférence aspire, par ailleurs, à promouvoir la Tunisie en tant que destination d’investissement. D’après ses organisateurs, le FITA 2024 présentera les avantages stratégiques de la Tunisie en tant que hub d’investissement en Afrique, en mettant en évidence sa position géographique, ses réformes économiques, ses opportunités sectorielles et son rôle de porte d’entrée vers les marchés européens et africains.

Mais bien qu’elle présente autant d’atouts, la Tunisie ne réalise que 1% de la valeur totale des transactions de capital-investissement en Afrique du Nord, très loin derrière l’Egypte (79%), le Maroc (19%) et l’Algérie (10%), pointe le site électronique tunisien Webdo, citant un rapport de l’Association africaine de capital-investissement et du capital-risque (AVCA). Ce qui expliquerait, entre autres, l’importance du FITA 2024 pour la Tunisie qui vise à renforcer son climat d’investissement tout en continuant à consolider son rôle de « porte de l’Afrique ».

La tenue du FITA 2024 intervient alors que le président Kaïs Saïed a appelé à promouvoir les pays africains au rang de « partenaires actifs » de la Tunisie, en recevant le chef du gouvernement Ahmed Hachani vendredi 7 juin. « Il est du droit de ces peuples d’aspirer à un avenir qui fait table rase des déboires et des souffrances du passé », a martelé Saïed à l’occasion.