Forum d'investissement Turquie-Tunisie : les échanges commerciaux atteignent 1,6 milliard de dollars

Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et la Tunisie a atteint 1,6 milliard de dollars en 2023, contre 318 millions il y a 20 ans, selon les chiffres dévoilés lors la première édition du Forum d’investissement et d'affaires Turquie-Tunisie qui s'est tenu le 5 juin à Istanbul.

«Le volume des échanges commerciaux en 2023 a atteint environ 1,5 milliard de dollars, et nous espérons que ce volume se développera dans les années à venir», a révélé le 5 juin à Istanbul la ministre tunisienne du Commerce Kalthoum Ben Rejeb, lors du Forum d’investissement et d'affaires Turquie-Tunisie.

Vingt ans en arrière, le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et la Tunisie n'était que de 318 millions de dollars.

Organisé conjointement par les ministères du Commerce des deux pays, ce forum tuniso-turc a réuni plus de 300 responsables gouvernementaux et hommes d’affaires. Son objet : la promotion de la coopération, de l'investissement et du tourisme, mais également une première révision de l’accord de libre-échange entre la Turquie et Tunisie depuis 2005.

Le ministre turc du Commerce, Omer Bolat, a exprimé, lors de son discours rapporté par l’agence Anadolu, la volonté des deux gouvernements d'œuvrer pour augmenter le volume des échanges de commerce et d'investissement.

«La Turquie a connu une croissance économique réelle de 4,5% l'année dernière, alors que le commerce mondial s'est contracté de 1,2%, les exportations mondiales de 5% et les importations de l'Union européenne (UE) d'environ 15%», s’est félicité le responsable turc.

La Tunisie, avec ses 12 millions d'habitants et grâce à sa main-d'œuvre qualifiée, jeune et dynamique, sa proximité avec l'Europe et l'accord de libre-échange avec l'UE, «promet un grand potentiel et un grand avenir pour les partenariats en matière de commerce et d'investissement», selon Omer Bolat.

Promouvoir les investissements étrangers

Le ministre turc s’est déclaré «heureux» de constater que le gouvernement tunisien poursuivait «une politique déterminée d'encouragement et d'incitation aux investissements étrangers en ouvrant la voie aux investissements du secteur privé dans le cadre d'un partenariat public-privé». Les contributions des entreprises turques et des investisseurs turcs augmenteront, a-t-il encore souligné.

Omer Bolat a estimé que les deux pays pouvaient coopérer dans différents secteurs, entre autres, dans le traitement et la production de réserves importantes de phosphate.

© Ministère tunisien du Commerce La ministre tunisienne du Commerce, Kaltoum Ben Rejab, le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Samir Majoul, le président du Conseil des relations économiques extérieures turc (DEIK), Nail Olpak et le ministre turc du Commerce, Omer Bolat.

Nouvelle avancée des relations entre les deux pays

Lors de son intervention dans la session d’ouverture du Forum, la ministre tunisienne Kaltoum Ben Rejab a salué les relations entre les deux parties. «Le Forum économique constitue une nouvelle avancée dans les relations tuniso-turques», a-t-elle poursuivi. Selon le communiqué du ministère, Kaltoum Ben Rejab a également mis l’accent sur le besoin, dans une conjoncture mondiale et régionale critique, de «solidarité, d’entente et de discussions des meilleurs moyens de renforcer les relations économiques».

La responsable a suggéré «l’institutionnalisation du Forum à travers une organisation périodique», ajoutant : «Nous attendons avec impatience la prochaine session qui se tiendra en Tunisie.»

Pour conclure, Kaltoum Ben Rejab a appelé à ce que le forum soit «une amorce pour orienter les investissements turcs vers la Tunisie, notamment dans le secteur des drones, l'industrie automobile, l'industrie textile et le tourisme».