Alliance antidjihadiste : le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé la création d'une Force conjointe

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), ont annoncé la création d'une Force conjointe contre les groupes djihadistes. Une initiative décidée entre les chefs d’Etats major, à l'issue d'une réunion, tenue à Niamey dans le cadre de la Charte de l'AES, signée le 16 septembre 2023. Celle-ci prévoit la création d'une armée conjointe pour sécuriser les frontières communes et mener des opérations contre les groupes armés terroristes. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont tous confrontés à des violences djihadistes récurrentes et meurtrières depuis des années. Anciennes colonies françaises, les trois pays ont tourné le dos à Paris et se sont rapprochés de nouveaux partenaires pour leur défense, tels que la Russie.