RDC : début du retrait de la MONUSCO

L’Organisation des Nations Unies alerte la communauté internationale sur la détérioration de la situation humanitaire à l’est de la République Démocratique du Congo, un constat alarmant au moment où la MONUSCO est sur le point de quitter le pays, et dans un contexte d’hostilités entre les forces armées congolaises et le groupe M23. Selon, Perry Libota, candidat aux élections législatives en RDC et analyste politique, la MONUSCO était perçue par le gouvernement et le peuple congolais comme une force tampon qui couvrait l'armée rwandaise et le M23.