La médiation de l'Union africaine, des États-Unis et de l'Arabie saoudite reste dans l'impasse

Bien que la médiation conjointe de l'Union africaine, des États-Unis et de l'Arabie saoudite n'ait pas officiellement annoncé la suspension des négociations, elle reste dans l'impasse. Le 7 novembre, les deux parties sont parvenues à un accord définissant des mesures pour faciliter l'accès humanitaire aux civils. La guerre civile fait rage dans le pays depuis des décennies. Et pour Louis Keumayou, président du club de l'information africaine, la solution réelle au conflit au Soudan viendra uniquement des négociations entre l’armée et les paramilitaires et non via la médiation internationale.