La Russie isolée ? Poutine rencontrera bientôt Xi Jinping et Erdogan, mais aussi Modi

Vladimir Poutine tiendra plusieurs réunions en marge du sommet de l’OCS, notamment avec les dirigeants chinois et turc, a fait savoir ce 2 juillet son conseiller diplomatique, Iouri Ouchakov. Le Kremlin a par ailleurs indiqué que la visite de Narandra Modi à Moscou se précisait.

«En principe, les négociations bilatérales auront lieu le 3 juillet, c'est-à-dire avant l'ouverture du sommet de l'OCS. Il est prévu que nous ayons une première conversation avec le président mongol Khurelsukh, puis une conversation avec le président azerbaïdjanais Aliev, puis une conversation avec le leader du Pakistan Sharif. Après cela, une conversation avec Erdogan, puis une rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Et avant de partir pour un dîner informel avec les participants au sommet, notre président rencontrera l'hôte de ce sommet, M. Tokaïev», a déclaré ce 2 juillet le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, cité par RIA Novosti.

Évoquant le rencontre à venir entre le président russe et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le conseiller a indiqué qu'ils discuteraient «de questions importantes et sensibles». Le Kremlin espère que le sujet de la visite prévue de Vladimir Poutine en Turquie sera abordé, a-t-il ajouté.

Le Kremlin a plusieurs fois salué la position turque face au conflit ukrainien, Ankara ne s'étant pas aligné sur les sanctions occidentales et ayant à plusieurs reprises agi comme médiateur entre Kiev et Moscou.

Le sommet de l'OCS se tiendra les 3 et 4 juillet à Astana sous le slogan «Renforcer le dialogue multilatéral – en faveur de la paix et du développement». La présidence tournante de l'OCS pour 2024-2025 reviendra à la Chine.

Les participants au sommet ont l'intention de signer 24 documents communs, et d'adopter une déclaration finale et une déclaration portant sur les principes de bon voisinage et d'unité.

Modi bientôt à Moscou ?

Par ailleurs, les préparatifs d'une visite d’État du Premier ministre indien Narendra Modi sont entrés dans leur «phase finale», a déclaré ce 2 juillet aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que Moscou considérait cet événement comme «très important».

Selon les médias indiens, la visite de Narendra Modi est prévue pour le 8 juillet. Dmitri Peskov n'a pas confirmé la date mais a suggéré que le Kremlin et New Delhi l'annonceraient bientôt.

Les affaires régionales, ainsi que les questions concernant la sécurité régionale et mondiale, seront «en tête de l'ordre du jour», a-t-il encore indiqué. Les deux dirigeants discuteront également des relations commerciales et économiques bilatérales, Moscou et New Delhi ayant une «volonté politique mutuelle» de développer leur coopération.

«Compte tenu de la nature très confiante de la relation entre le président Poutine et le Premier ministre Modi, on peut s’attendre à ce qu’il y ait un échange d’opinions sur toutes les questions qui sont à l’ordre du jour, et elles sont nombreuses», a-t-il ajouté.

La Russie a maintenu des liens solides avec la Turquie, la Chine et l’Inde, en dépit des pressions occidentales. Ces trois puissances, qui plaident pour une solution diplomatique en Ukraine, ont d’ailleurs récemment critiqué la tenue du sommet dit «pour la paix en Ukraine», les 15 et 16 juin derniers en Suisse, reprochant aux organisateurs l’absence d’invitation adressée à Moscou.