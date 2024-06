Le ministère russe de la Défense a annoncé ce 21 juin avoir intercepté plus d’une centaine de drones ukrainiens au-dessus de la Crimée, de Krasnodar, de Briansk et de Volgograd. L’armée a également annoncé l’élimination de plusieurs drones navals en mer Noire. Une personne a été tuée à Krasnodar, a annoncé le gouverneur.

Ce 21 juin au matin, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté plus d’une centaine de drones ukrainiens au cours de la nuit. «70 drones au-dessus de la République de Crimée et de la mer Noire, 43 drones au-dessus du territoire de Krasnodar et un drone au-dessus de la région de Volgograd», a énuméré le ministère dans un message posté sur Telegram.

À ce premier décompte est venue s’ajouter, plus tard dans la matinée, l’annonce de la destruction de trois drones par la défense antiaérienne de la région de Briansk. En plus de ces aéronefs, six drones maritimes ont été détruits par l’aviation navale «dans la partie nord-ouest de la mer Noire», a rapporté la même source.

Un employé d’une chaufferie tué à Krasnodar

Cette vague d’attaques ukrainiennes n’a pas été sans causer de victimes. «Cette nuit, les infrastructures civiles de notre région ont été soumises à une attaque massive du régime criminel de Kiev» a déclaré, dans un message posté sur Telegram au milieu de la nuit, le gouverneur de Krasnodar Véniamine Kondratiev.

Le responsable régional a annoncé qu’une chaufferie, près de la gare routière de Ioujny, a été endommagée. «Malheureusement, il y a des victimes parmi les travailleurs de ces installations», a-t-il ajouté. Environ trois heures plus tard, Kondratiev a annoncé le décès d’un des employés de la chaufferie.

La Défense russe annonce quotidiennement la destruction de drones ukrainiens au-dessus du territoire de la Russie depuis le début de l’opération militaire spéciale. Les forces de Kiev y recourent pour frapper l'arrière des lignes russes, tant par les airs que par voie maritime. Une méthode d’attaque occasionnant régulièrement des victimes civiles et approuvée par les soutiens occidentaux de l’Ukraine, qui lui ont fourni le soutien financier et matériel lui permettant d'acquérir et de produire davantage de drones.