Russie : le FSB déjoue un projet de sabotages contre les installations ferroviaires en Crimée

Un groupe de saboteurs a été arrêté en Crimée, a annoncé le Centre des opérations du FSB ce 30 mai. Les suspects planifiaient des sabotages contre des installations ferroviaires de la péninsule.

«Le FSB a empêché une série d'actes de sabotage et de terrorisme contre les installations de transport ferroviaire de la République de Crimée, planifiés par les services spéciaux ukrainiens», a indiqué le service de renseignement russe ce 30 mai. Cinq résidents de Crimée «soutenant le régime de Kiev» ont été sélectionnés par les services militaires ukrainiens, a précisé le FSB.

«Ces agents ont collecté et transmis à l'ennemi des informations sur les emplacements et les mouvements de l'armée russe, l'emplacement des installations de défense aérienne et du complexe énergétique, des données sur l'organisation de la sécurité et de la défense du pont de Crimée, la préparation de caches et le transport d'engins explosifs», précise le FSB.

Des sabotages de voies ferrées dans différentes régions de Crimée, visant à paralyser la circulation de trains civils et militaires en Crimée, étaient aussi fomentés.

Toujours selon le FSB, le chef du groupe a été mortellement blessé par l’explosion d’un engin piégé alors qu’il le retirait d’une cache en Crimée. Ses complices ont quant à eux été arrêtés et ont avoué leurs méfaits.

Les services russes ont découvert des explosifs, un fusil d’assaut et une mitrailleuse et des munitions et des appareils de communication prouvant leurs liens avec les services ukrainiens. Des poursuites pénales ont été ouvertes.