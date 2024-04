L’aide militaire à l’Ukraine va mener à la mort «encore plus d’Ukrainiens», avertit le Kremlin

La Chambre des représentants a adopté ce 20 avril une aide militaire de 61 milliards de dollars destinée à Kiev. Le porte-parole du Kremlin a mis en garde que cette nouvelle aide financière de Washington aux autorités ukrainiennes contribuerait à envoyer à la mort «encore plus d’Ukrainiens».

Les élus de la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis ont adopté ce 20 avril le projet de loi ouvrant la voie au versement à l’Ukraine de 61 milliards de dollars. Le texte doit désormais passer au Sénat, où les démocrates ont la majorité.

Cette aide militaire à l’Ukraine était ardemment réclamée par la Maison-Blanche et le Palais Mariinsky. Le président Joe Biden, qui avait soumis en octobre dernier cette demande de financement supplémentaire au Congrès, a salué une «aide cruciale», au «rendez-vous de l'Histoire». Son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, a aussitôt applaudi une assistance qui «sauvera des milliers et des milliers de vies». Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel ont également salué l’approbation de cette aide militaire à Kiev.

«La décision de fournir une aide à l'Ukraine était attendue et prévisible», a réagi Dmitri Peskov. «Elle enrichira encore plus les États-Unis d'Amérique et ruinera encore plus l'Ukraine, elle fera plus de morts ukrainiens par la faute du régime de Kiev», a poursuivi le porte-parole du Kremlin, cité par l’agence TASS. Le 18 avril, celui-ci avait réitéré que cette nouvelle aide financière américaine n’était «en aucun cas susceptible d'influencer l'issue de la situation sur le front».

«De quel type de soutien s’agit-il ?»

Après des mois de tergiversations, le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a fini par apporter son soutien à l'enveloppe de 61 milliards de dollars destinée à l'Ukraine, se mettant en porte-à-faux avec les élus trumpistes qui avaient contribué à le faire élire, après la destitution de Kevin McCarthy.

«De quel type de soutien s’agit-il ? C’est répugnant, honte au gouvernement américain», s’est indignée, devant ses pairs, la républicaine Marjorie Taylor Greene. «La chose la plus importante que l’on entend à Washington D.C., c’est que nous devrions dépenser l’argent durement gagné des contribuables américains en Ukraine afin de continuer à tuer des Ukrainiens, anéantir toute une génération d’hommes ukrainiens», a dénoncé la représentante de Géorgie.

Les élus américains ont également donné leur feu vert à des textes prévoyant une aide militaire à Israël et à Taiwan, la confiscation des avoirs russes gelés en vue de leur transfert à Kiev, une possible interdiction de la plateforme TikTok ainsi que sur l’introduction de nouvelles sanctions contre la Chine.