Participation aux JO de Paris : «les athlètes prennent leurs propres décisions», réitère le Kremlin

Le traitement réservé aux athlètes russes et biélorusses indigne nombre de responsables russes, dont certains appellent au boycott des JO de Paris. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré ce 6 avril la ligne de la présidence et du gouvernement russes quant au fait que les athlètes demeuraient libres de participer à ces olympiades.

«Le président a déjà dit à plusieurs reprises que les athlètes eux-mêmes prenaient cette décision», a réitéré ce 6 avril Dmitri Peskov à RBK. Le porte-parole du Kremlin réagissait aux dernières déclarations de la présidente de la Fédération panrusse de gymnastique rythmique (VFHG), Irina Viner.

Cette dernière avait, plus tôt dans la journée auprès de RIA Novosti, répété son hostilité à l'idée de voir les athlètes russes concourir sous bannière neutre aux olympiades de Paris, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août dans la capitale française. La présidente de la VFHG a appelé à tenir un conseil d’entraîneurs, afin de statuer sur cette participation russe. «Nous piétinons toute notre histoire et notre présent», a-t-elle estimé, fustigeant les restrictions imposées aux athlètes russes par le Comité international olympique (CIO).

«Une équipe de sans-abri sans drapeau, sans hymne et sans supporters ira aux Jeux» avait déjà fustigé Viner le 26 mars. «Mon opinion a été exprimée à Perm au conseil présidentiel, depuis lors elle n'a pas changé et ne changera pas», avait-elle martelé.

Une semaine plus tôt, le CIO avait annoncé que les athlètes russes et biélorusses ne seraient pas autorisés à participer à la cérémonie d'ouverture des JO. Début décembre, l’organe directeur des Jeux olympiques, avait annoncé que les sportifs russes et biélorusses seraient autorisés à concourir aux JO de Paris, sous bannière neutre et à condition qu’eux et leurs accompagnateurs n’aient aucun lien avec l’armée russe et n’aient pas soutenu ouvertement l’offensive contre l’Ukraine.

Tennismen russes : une «équipe d’agents étrangers», estime le Président du ROC

Dans un message publié tard dans la soirée du 5 avril sur la chaîne Telegram de son ministère, le ministre des Sports Oleg Matytsine avait déclaré qu’il était nécessaire de «traiter avec respect» les athlètes qui ont mérité le droit de participer aux JO. «Les discours accusateurs contre les athlètes russes qui se produisent sur la scène internationale sont inacceptables», a insisté le ministre. Celui-ci s’était déjà prononcé, mi-mars, contre tout boycott par la Russie des Jeux olympiques.

Quelques heures plus tôt, bien que se déclarant en désaccord avec le qualificatif d’«équipe de sans-abri», le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdniakov avait apporté son soutien à Irina Viner. Dans un message posté sur sa chaîne Telegram, celui-ci a notamment chargé les joueurs de tennis «qui vivent la plupart du temps à l’étranger» et «condamnent la politique de leur pays». «Donc, de mon point de vue, il est plus correct de parler d’une "équipe d’agents étrangers"» avait-il ajouté les concernant.

«Légalement, ils ne sont pas qualifiés d'agents étrangers, mais ils le sont en partie», avait déclaré la députée de la Douma Svetlana Jourova, interviewée par RIA Novosti dans la foulée des déclarations de Pozdniakov. Ne remettant pas en cause la participation aux JO des athlètes russes qui s’y qualifieraient, cette ancienne championne olympique a justifié l’emploi d’une telle terminologie pour les tennismen russes par le fait qu’ils évoluent dans des compétitions se déroulant quasi exclusivement en dehors de Russie et que leurs fonds proviennent de sponsors étrangers.

«Ils n’auront peut-être tout simplement pas d’autre chance», souligne Peskov

«Pour nous, ce sont toujours des joueurs de tennis russes dont nous sommes fiers», avait déclaré, toujours le 5 avril et auprès de RIA Novosti, Dmitri Peskov. «Avec tous les Russes, nous nous réjouirons des victoires de nos athlètes, y compris des joueurs de tennis qui défendent notre drapeau avec honneur, même lorsqu'ils jouent sans drapeau», a assuré le porte-parole du Kremlin, après avoir répété que «nos athlètes et les fédérations concernées prennent eux-mêmes la décision de participer» aux JO.

«Je connais de nombreux athlètes pour qui la participation aux Jeux olympiques est très importante. Ils n’auront peut-être tout simplement pas d’autre chance. La décision des athlètes de se rendre aux Jeux doit donc être respectée» avait-il déjà déclaré fin mars, lors d’une longue interview accordée à l’hebdomadaire «Arguments et Faits» (AIF).

Suite à l’annonce, mi-octobre, par le CIO des restrictions visant les athlètes russes, Vladimir Poutine avait dénoncé une «discrimination ethnique». Le président russe avait également estimé que les responsables internationaux «déforment le sens du mouvement olympique et sapent les fondements du sport international». Mi-décembre, lors de sa grande conférence de presse annuelle, celui-ci avait assuré avoir toujours pensé que les personnes consacrant des années à s'entraîner devraient avoir la chance de concourir au plus haut niveau.