Attentat à Moscou: le bilan humain revu à la hausse, 137 personnes tuées selon le Comité d’enquête

Le nombre de morts dans l'attentat terroriste au Crocus City Hall est passé à 137 personnes. Le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a précisé avoir transféré à son siège les quatre suspects qui ont été appréhendés.

Le nombre de victimes de l'attaque terroriste contre le Crocus City Hall est passé à 137 personnes, a rapporté le Comité d'enquête russe ce 24 mars en fin d’après-midi.

«Actuellement, les corps de 137 personnes ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque terroriste, dont trois enfants. L'inspection de la scène du crime se poursuit. À ce jour, 62 corps ont été identifiés», précise-t-il.

L'agence a ajouté que des examens génétiques étaient en cours pour déterminer l'identité des autres victimes.

Selon le ministère de la Santé de la région de Moscou, 142 blessés ont été hospitalisés. 32 d'entre eux sont déjà sortis de l'hôpital, et 38 personnes reçoivent des soins ambulatoires.

Les enquêteurs ont de surcroît indiqué que les quatre suspects avaient été amenés au siège du Comité. Le département a ajouté qu'il prendrait bientôt des décisions de détention. Quatre jeux de munitions de combat, deux fusils d'assaut Kalachnikov, plus de 500 cartouches et 28 chargeurs ont été saisis sur les lieux de l'attaque terroriste. En outre, un pistolet Makarov et un chargeur de fusil d'assaut Kalachnikov ont été trouvés et saisis dans une voiture Renault lors de l'arrestation des suspects dans la région de Briansk.

Le département a également ajouté qu'aucun corps piégé n'avait été trouvé au Crocus City Hall.

Le 22 mars au soir, une fusillade et un incendie ont eu lieu au Crocus City Hall à Krasnogorsk. Un concert du groupe Picnic devait y avoir lieu, mais plusieurs hommes en tenue de camouflage et sans masque ont fait irruption dans la salle. Les criminels ont tiré sur les gens à bout portant et ont également lancé des bombes incendiaires.

Le président Vladimir Poutine a décrété le 24 mars journée de deuil national.

Le 25 mars, le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, a informé le chef de l'Etat que 11 personnes avaient été arrêtées, dont les quatre criminels suspectés d’être directement impliqués dans l'attaque terroriste. Ces quatre individus ont été arrêtés dans la région de Briansk, alors qu’ils tentaient de s’enfuir en voiture en traversant la frontière ukrainienne.